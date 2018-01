L’Occitane, trasformazione digitale per le risorse umane

Il Gruppo L’Occitane, produttore di cosmetici a base di ingredienti naturali, ha installato le soluzioni Sap SuccessFactors per lo human capital management (HCM) per gestire il proprio percorso di digital transformation in ambito risorse umane in tutto il mondo.

Con l’implementazione delle soluzioni Sap, il produttore freancese ha realizzato una piattaforma di gestione delle risorse umane uniforme in tutti i paesi, in grado di offrire migliori informazioni su tutte le operazioni retail, e ha aumentato la standardizzazione e l’efficienza dei propri processi HR per tutto il gruppo.

Riducendo il peso amministrativo dei processi di gestione risorse umane più importanti e unificando l’esperienza per i dipendenti, il Gruppo L’Occitane si trova ora in una posizione migliore per attrarre e trattenere i talenti.

Una delle sfide chiave del gruppo per la gestione delle risorse umane è l’allineamento delle differenti aree organizzative all’interno di un’unica struttura globale.

Con l’implementazione delle soluzioni Sap SuccessFactors Employee Central e Sap SuccessFactors Recruiting a livello internazionale, i dipendenti dei negozi, i manager, i responsabili HR e delle funzioni corporate de L’Occitane possono accedere in modo diretto ai dati dei dipendenti per migliori insight e processi decisionali più veloci.

Inoltre, anche i candidati hanno ora accesso in tutto il mondo agli stessi processi per rispondere alle posizioni aperte; processi che sono stati resi più semplici e facili da usare.

Il Gruppo L’Occitane è attivo a livello globale nella produzione e distribuzione di cosmetici naturali, ed è una delle migliaia di organizzazioni internazionali che usano le soluzioni Sap SuccessFactors per sostenere le proprie strategie digitali in ambito HR e trasformare obiettivi in risultati.

Le aziende stanno cercando di far evolvere i propri processi di gestione delle risorse umane per soddisfare la domanda di una workforce sempre più globale e digitale.

Con data center in tutto il mondo, Sap fornisce alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per offrire un’esperienza unificata ai propri dipendenti in tutto il mondo, nel rispetto delle normative locali e regionali.