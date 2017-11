Industria 4.0: Leonardo e Microsoft fanno nascere la fabbrica sicura

Per Leonardo e Microsoft sono cloud, Internet of Things, business intelligence, machine learning, intelligenza artificiale e mixed reality le tecnologie che messe insieme producono la fabbrica sicura che sta nel contesto Industria 4.0.

Leonardo e Microsoft collaboreranno per offrire al comparto manifatturiero una soluzione innovativa in grado di controllare in maniera completa e integrata tutti i processi e gli asset di un impianto produttivo.

La soluzione Secure Connected Factory, sviluppata da Leonardo facendo leva sulle proprie metodologie di security by design e sulla tecnologia Microsoft, in particolare su componenti di business avanzati e sulla mixed reality, consente alle imprese di incrementare l’efficienza dei processi produttivi, riducendo tempi e costi di sviluppo.

Tradotte in pratica, cloud, IoT, machine learning, business intelligence, intelligenza artificiale e mixed reality generano efficienza, sicurezza e continuità degli impianti, grazie a strumenti di monitoraggio, pianificazione e manutenzione predittiva

Secure Connected Factory fornisce in tempo reale informazioni strategiche, basate sui dati raccolti dagli impianti, e abilita un controllo completo su asset e processi industriali a supporto delle decisioni di operatori, supervisori e manager, in una logica di trasformazione digitale completa.

Inoltre, permette di connettere al cloud Azure di Microsoft qualsiasi tipo di macchinario, sistema di automazione, CNC (Computer Numerical Control) e PLC (Programmable Logic Controller) o sensori dei principali produttori a livello mondiale, grazie anche alla tecnologia garantita dall’ecosistema dei partner Microsoft.

In questo modo i dati raccolti in fabbrica possano essere trasferiti in tempo reale sulla piattaforma cloud Azure rendendo così possibile il monitoraggio da remoto.

Utilizzando inoltre la funzionalità di manutenzione predittiva è possibile ridurre i fermi macchina, ulteriormente minimizzabili con strumenti di pianificazione e tracking real time dell’intervento delle squadre tecniche. Attraverso la componente di business intelligence di Microsoft Power BI si possono, inoltre, visualizzare i dati in modo interattivo monitorando e analizzando gli ordini e le usure delle parti meccaniche.

Secure Connected Factory utilizza meccanismi di machine learning e di intelligenza artificiale Microsoft, grazie a ai quali le macchine sono in grado di comunicare con gli operatori in linguaggio naturale.

Infine, la soluzione fa leva su HoloLens, la tecnologia di mixed reality di Microsoft: le macchine utensili possono trasmettere informazioni di telemetria agli operatori tramite ologrammi.