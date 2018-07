Kaspersky Security for Mobile è una soluzione di Mobile Threat Defense, MTD, per la difesa dei dispositivi mobile.

La soluzione combina la protezione contro malware e la gestione della sicurezza di tutti i dispositivi mobili connessi. Offre la possibilità di integrarsi con le piattaforme EMM (Enterprise Mobility Management) di terze parti.

In generale, fornisce controllo, visibilità e sicurezza dei dati aziendali su dispositivi Android e iOS.

Kaspersky Security for Mobile include funzioni essenziali di MTD relative alla prevenzione, rilevamento e remediation delle minacce.

Advanced Anti-Malware rileva l'attività dei dispositivi mobili e previene le minacce sofisticate già note e nuove. Questo tool utilizza tecniche basate sul Machine Learning e intelligence delle minacce basata su cloud. La sicurezza a livello di rete viene fornita con il controllo delle app e del traffico web. Inoltre, anche con strumenti anti-phishing e anti-spam.

Questi ultimi aiutano gli amministratori della cybersecurity a garantire che solo dati legittimi raggiungano gli smartphone e tablet dei dipendenti. La soluzione può anche rilevare l'escalation dei privilegi nel caso in cui uno smartphone venga jailbroken o rooted.

Sicurezza ovunque, con Kaspersky Security for Mobile

La soluzione consente ai team di sicurezza IT di configurare e controllare la gestione della sicurezza su dispositivi Android e iOS. Si integra con le piattaforme Microsoft Exchange ActiveSync, iOS MDM e Samsung KNOX.

In questo modo si possano creare policy aggiuntive. Si può, ad esempio, limitare l'accesso dei dispositivi alle reti Wi-Fi pubbliche o l'uso della videocamera in un'azienda. Kaspersky Security for Android è anche compatibile con le soluzioni EMM di vari fornitori, tra cui VMware AirWatch e MobileIron.

Con questa integrazione, i team IT possono configurare la sicurezza su dispositivi gestiti da un'unica piattaforma EMM. Di conseguenza, le organizzazioni possono gestire il lavoro da mobile e le applicazioni con elevati livelli di cybersicurezza.

Il set completo di funzionalità di Kaspersky Security for Mobile è integrato nella soluzione endpoint: Kaspersky Endpoint Security for Business.

All’interno di questa soluzione, gli amministratori possono monitorare attività sospette su rete ed endpoint. Sono inclusi smartphone e tablet, nonché PC e server su piattaforme Windows, Linux e Mac.

Maggiori informazioni su Kaspersky Security for Mobile sono disponibili sul sito dell’azienda.