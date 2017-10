iPhone X: l’attesa è finita, da oggi si può prenotare

Dei due nuovi iPhone presentati all’evento speciale di settembre, iPhone 8 (e 8 Plus) è già in commercio da tempo, e ora anche l’attesa per iPhone X è (quasi) finita. I pre-ordini per iPhone X sull’Apple Store online e sull’app Apple Store iniziano oggi e la disponibilità negli Store parte la settimana successiva, venerdì 3 novembre alle 8:00 del mattino. Però, nel momento in cui scriviamo, per ricevere il telefono è già da mettere in preventivo un'attesa di 5-6 settimane.

I pre-ordini mediante app o sito Apple rappresentano un metodo pratico e veloce per acquistare l’ultimo gioiello della Mela senza scomodi spostamenti e lunghe code. Per chi invece preferisce proprio l’emozione della fila presso uno Store, per assaporare l’acquisto fisico del nuovo iPhone "top" al suo debutto, è Apple stessa a invitare gli utenti “ad arrivare presto”. La disponibilità del prodotto non dovrebbe essere in dubbio, perché la casa di Cupertino informa che “gli store nella maggior parte delle nazioni avranno iPhone X disponibile per i clienti senza prenotazione”. Dando naturalmente per scontato che in quel “nella maggior parte delle nazioni” ci sia anche il nostro Paese (ma è verosimile, poiché ne parla anche il comunicato italiano) e, soprattutto, che le scorte iniziali bastino a soddisfare le richieste da parte dei clienti. Il debutto di iPhone X ci darà un quadro più preciso su alcuni interrogativi che utenti e analisti si stanno ponendo: la produzione iniziale di iPhone X è sufficiente a rispondere alle richieste? iPhone X segnerà un successo epocale per Apple?

Non dimentichiamo che plausibilmente iPhone X arriverà anche nelle offerte degli operatori di telefonia mobile, che già propongono il “compagno di scuderia” iPhone 8. Il costo di iPhone X è senz’altro non indifferente. Si devono sborsare 1.189 euro per il modello da 64 GB e ben 1.359 euro per quello da 256 GB. Naturalmente si entra in possesso di un mirabile concentrato di design (disponibile in due finiture, argento e grigio siderale) e tecnologia, con un display Super Retina da 5,8 pollici, un potente processore A11 Bionic, l’innovativo sistema di identificazione Face ID e tutte le altre caratteristiche al top di iPhone X. Per ammortizzare in parte la spesa c’è anche il programma iPhone Trade-up di Apple, che consente di permutare il proprio modello di iPhone precedente.