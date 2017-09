iOS 11, tutte le novità dell’aggiornamento

Il nuovo iOS 11 per iPhone e iPad è un cosiddetto major update che introduce tante novità, numerose e interessanti. E che naturalmente potenzia (o potenzierà) i nuovi iPhone X e iPhone 8.

Nell’articolo a questo link abbiamo visto come aggiornare l’iPhone a iOS 11.

Di seguito vediamo in una rapida rassegna alcune delle novità più importanti.

Il tablet della Mela non è certamente l’unico device a beneficiare dell’aggiornamento, ma iOS 11 porta una ventata di nuova potenza su iPad. Il nuovo Dock è stato riprogettato nel look e nel comportamento: offre un accesso rapido alle app usate più di frequente da qualsiasi schermata.

Ora il multitasking è ancora più potente e versatile e il drag & drop, che debutta su iPad, consente di spostare testi e immagini da un’app all’altra sfruttando il display multi-touch del tablet. È stata resa ancora più profonda l’integrazione tra Apple Pencil e iPad Pro ed è stata aggiunta la funzione Instant Notes per prendere appunti rapidi.

Dire che porta il Finder su iOS sarebbe esagerato, ma la nuova app File è sicuramente una comoda aggiunta per avere a portata di mano tutti i propri documenti in un posto centralizzato. Inoltre non si limita a supportare i documenti sul dispositivo e su iCloud Drive, ma supporta anche altri servizi di file sharing di aziende terze, quali Dropbox e Box.

Nel periodo di beta di iOS 11 abbiamo visto diverse realizzazioni sorprendenti da parte degli sviluppatori che utilizzavano ARKit, la libreria di iOS 11 per la realtà aumentata.

Certamente si tratta di una delle novità più importanti di iOS 11. Una novità “celata” nella sala macchine di iOS 11 e pronta per concretizzarsi nelle app che sapranno sfruttarne le potenzialità. iOS 11 su iPhone potrebbe essere davvero la leva che porterà la realtà aumentata e le sue applicazioni nelle mani di milioni di utenti, in maniera semplice e intuitiva e allo stesso tempo con un’esperienza immersiva allo stato dell’arte.

Nel campo dell’immagine più “tradizionale”, in iOS 11 abbiamo a disposizione nuovi effetti e strumenti creativi per le Live Photos e nuovi filtri per la Fotocamera.

Un altro tassello essenziale di iOS che è stato riprogettato nella versione 11 è l’App Store. L’App Store ha ora un look ridisegnato e più pulito e lineare: introduce aggiornamenti quotidiani e consigli dagli esperti, così come altre novità.

Anche Apple Music è stata arricchita con nuove funzioni e in iOS 11 arriva il nuovo AirPlay 2 per controllare tutti i diffusori della casa smart. Tutto nuovo anche il Centro di Controllo, che è ora altamente personalizzabile.

Menzionare tutte le novità in un articolo sarebbe impossibile. Seguiteci nelle prossime giornate, esploreremo insieme le nuove funzioni di iOS 11.