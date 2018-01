Intervista a Joy Marino, presidente MIX, dalla net neutrality ai bitcoin

1. Partiamo dalla questione della Net neutrality: cosa sta cambiando o può cambiare per noi in Europa?

In USA sta cambiando molto: Trump ha promesso di smontare pezzo per pezzo tutto quello che aveva costruito Obama e sta mantenendo le promesse, anche se non sembra esserci una ratio, una finalità ben meditata sul perché si vuole smontare la Net Neutrality.

A me sembra più una guerra di bande: gli Over The Top da un lato e i grandi operatori telefonici americani, ammesso che ce ne sia più d’uno, dall’altra, senza che nessun regolatore/legislatore si ponga come fine lo sviluppo ordinato di quella cosa che chiamavamo Internet e la salvaguardia di alcuni valori fondamentali.

In Europa è diverso, se non altro perché siamo molto lenti a recepire queste istanze e incorporarle in un sistema di leggi. Di conseguenza non siamo corsi a cambiare le regole (in USA ci sono state 3 diverse direttive di FCC in 7 anni), ma una volta definite le linee guida manteniamo la rotta, anche perché il sistema a due livelli (prima Bruxelles delinea, poi le authorities nazionali recepiscono) è piuttosto lento.

La mia idea è che dall’altra parte dell’Atlantico i dibattiti, i movimenti di opinione, le pubbliche disamine, abbiano portato a un livello di consapevolezza dell’importanza della Net Neutrality nel comune cittadino che influenzerà il futuro, per quanto Trump possa provare a “smontare” il meccanismo. Temo che da questa parte, e soprattutto nel nostro Paese, non ci sia un’eguale consapevolezza.

D’altra parte in Europa abbiamo un mercato dell’accesso a Internet più concorrenziale di quello americano, ma, di converso, un mercato dei contenuti (quello che può essere avvantaggiato dall’applicazione della Net Neutrality) che è in gran parte dominato dagli operatori americani. Stay tuned, come si diceva una volta.