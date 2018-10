La gara per l’assegnazione delle frequenze 5G si è chiusa e il Ministero dello sviluppo economico ha annunciato giorni fa i risultati.

Tra le aziende partecipanti, anche Iliad Italia si è aggiudicata lotti in tutte e tre le bande di frequenze 5G oggetto della gara.

Nel dettaglio, di seguito sono elencati i blocchi di frequenze ottenute da Iliad.

10 MHz nella banda 700 MHz .

. 20 MHz nella banda 3,6-3,8 GHz .

. 200 MHz nella banda 26,5-27,5 GHz.

In totale Iliad ha impegnato 1.193 milioni di euro per acquisire il portafoglio di frequenze. In base alle regole stabilite per le aste e alla legge finanziaria, i pagamenti vanno ripartiti nel periodo 2018-2022. Nel dettaglio: 143 milioni di euro nel 2018, 6 milioni di euro nel 2019, 34 milioni di euro nel 2010 e 17 milioni di euro nel 2021. La cifra restante, 993 milioni di euro, dovrà essere pagata nel 2022.

Iliad sviluppa la sua presenza in Italia

Iliad Italia sta espandendo il proprio portafoglio di frequenze per continuare la sua spinta all'innovazione, anche in Italia. L’intenzione dell’azienda è di sviluppare rapidamente un'offerta 5G. E, in tal modo, soddisfare la domanda crescente in Italia di una maggiore velocità di download.

All’inizio di settembre Iliad ha annunciato di aver raggiunto quota due milioni di utenti. Un risultato ottenuto in poco più di tre mesi dalla data di esordio sul mercato italiano.

Più di recente, Iliad Italia ha lanciato la nuova offerta denominata Tutta Voce. Ora, la società che fa parte del Gruppo Iliad, si è assicurata anche una presenza in Italia nella piattaforma tecnologica del futuro: il 5G. Una tecnologia abilitante per una serie di applicazioni innovative. E che può portare a profonde trasformazioni sia per le amministrazioni pubbliche e le aziende che per gli utenti finali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’operatore.