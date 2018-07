Contenuti tecnologici, design accattivante e prezzo accessibile, sono gli ingredienti principali del nuovo smartphone di fascia media Huawei P Smart+. Uno smartphone che l’azienda indirizza principalmente agli utenti più esigenti e dinamici. A un pubblico giovane che richiede prestazioni al passo con le nuove esperienze dell’intrattenimento e della fotografia mobile. Utenti che allo stesso tempo sono attenti al fatto che l’acquisto non comporti un esborso proibitivo.

È la stessa azienda a sottolinearlo: musica, fotografia, performance e intrattenimento sono gli aspetti chiave di Huawei P Smart+. Anche l’aspetto promozionale rispecchia naturalmente lo spirito del nuovo smartphone. Il lancio del prodotto è infatti accompagnato da un progetto on the road con, come ospite d’eccezione, Emis Killa. Il rapper è protagonista del PsmartPlus tour, un evento speciale pensato da Huawei per coinvolgere i fan in giro per la città di Milano.

Huawei P Smart+ in preordine su Amazon.it

Per il lancio del nuovo smartphone di fascia media, Huawei ha scelto di collaborare in esclusiva con Amazon.it. Anche questa decisione rispecchia l’anima dinamica del device e le esigenze degli utenti che prediligono un’esperienza d’acquisto rapida e online.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, Huawei P Smart+ è dotato di 4 fotocamere. Sono presenti 2 fotocamere anteriori da 24 Mp e 2 Mp e 2 posteriori da 16 Mp e 2 Mp. Il display Huawei FullView 2.0 ha una dimensione di 6,3” e un rapporto da 19,5:6. Le prestazioni visive si collocano, sottolinea il produttore, tra le migliori della line-up di smartphone Huawei.

Huawei P Smart+ è equipaggiato con una batteria con una capacità di 3340 MAH. Si basa sul processore Kirin 710 dotato di funzioni di Intelligenza Artificiale. Lo smarrtphone è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di ROM.

Huawei P Smart+ è disponibile in preordine su Amazon.it nella colorazione black al prezzo di 299 euro.