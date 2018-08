Le nuove proposte HP Engage arrivano sul mercato con l’ambizione di reinventare l'in-store experience dei consumatori. Si tratta di un portafoglio di soluzioni, device e servizi dedicati al mondo del retail e dell’hospitality.

Le soluzioni HP Engage abbinano una tecnologia innovativa a caratteristiche di eleganza e versatilità che rispondono alle esigenze dei clienti. Le nuove soluzioni HP per il retail saranno disponibili anche all’interno dell’offerta Device-as-a-Service (DaaS) dell’azienda.

HP Engage Go Convertible

Il sistema HP Engage Go Convertible rappresenta una soluzione flessibile con un originale e innovativo design per il docking. Il design consente di passare senza soluzione di continuità da un’operatività fissa a una portatile. In tal modo consente di offrire una customer experience più ricca e gratificante.

HP Engage Go Convertible è adatto ad aziende del settore retail e hospitality. Consente ad esempio di completare registrazioni, controllare l’inventario e concludere una vendita al banco o fuori dalla postazione.

Non viene trascurato l’aspetto della sicurezza. Il nuovo HP Smart Dock offre una funzione di blocco per prevenire il furto dal dock. È prevista anche l’autenticazione a due fattori con l’opzione di integrare il lettore di impronte o NFC.

Il device funziona con Windows 10 e si basa su processori Intel Core di 7a generazione. È inoltre progettato per passare i test MIL-STD 810G.

Il sistema HP Engage Go Mobile è il device abbinato all’HP Engage Go Convertible. È disponibile senza dock per consentire le sole operazioni mobili. Offre 13 ore di durata della batteria e una ricarica veloce (il 50% della batteria in 30 minuti).

HP Engage Flex Pro e Flex Pro-C

HP Engage Flex Pro e HP Engage Flex Pro-C sono sistemi modulari per gestire varie necessità dell’azienda. Si tratta di piattaforme pensate anch’esse per i settori retail e hospitality, da usare nel fronte end o nel back office.

Offrono prestazioni adeguate per poter supportare anche gli ambienti più esigenti. L’HP Engage Flex Pro-C è più compatto, del 30%, rispetto alla generazione precedente.

Sono sistemi che si prestano a un’ampia flessibilità d’utilizzo. Nei punti vendita, per la video-sorveglianza, per il digital signage, in funzioni di elaborazione e controllo. Anche grazie alla versatilità nelle connessioni, nella grafica, nel networking e degli accessori.

Il funzionamento si basa su Windows 10 e su processori Intel Core di 8a generazione. E sulla tecnologia di memoria Intel Optane.

Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine web delle soluzioni HP dedicate al retail.