HP all’attacco del formato A3 con 54 nuovi multifunzione

Approda al segmento della stampa in formato A3 con grande ritardo rispetto ai concorrenti, ma sin da subito vuole rivestire un ruolo da top player. Parliamo di HP che con l’annuncio di 54 nuove stampanti multifunzione dedicate espressamente all’A3 vuole letteralmente sbaragliare la concorrenza, lanciando un segnale chiaro e risoluto delle proprie intenzioni.

“Partiamo con un’ambizione davvero molto importante – precisa Tino Canegrati, Amministratore Delegato di HP Italy -. Entriamo in un mercato maturo, dove ci sono player di primordine e non dove c’è bisogno di un nuovo attore che proponga una manciata di macchine. Se si vogliono ottenere dei risultati, si deve entrare per cambiare completamente il mercato. E con le nuove macchine vogliamo entrare in maniera dirompente per non essere uno dei tanti attori. Ed è proprio per raggiungere questo risultato che abbiamo comprato tutto il business printing di Samsung”.

Disponibili sin da subito, ma solo presso un numero altamente selezionato di partner, le nuove macchine intendono trasformare le consuete modalità di stampa e copiatura dei documenti di clienti e professionisti, attraverso funzionalità innovative e inedite di sicurezza (al momento senza possibilità di confronto sul mercato), con stampe a colori a costi contenuti (tramite la tecnologia HP PageWide) e riducendo drasticamente le possibilità di blocco delle macchine (attraverso la tecnologia Smart Device Services della stessa HP).

La nuova line up di stampanti multifunzione HP include tre piattaforme PageWide a getto d’inchiostro e 13 piattaforme LaserJet. Tutte possono sfruttare la nuova piattaforma proprietaria e basata sul cloud per l’ottimizzazione dei servizi HP Smart Device Services (SDS). Grazie alla presenza di svariati sensori in posizioni strategiche all’interno delle macchine, SDS consente di massimizzare i tempi di attività dei dispositivi attraverso funzionalità di diagnostica avanzata, risoluzione dei problemi e correzione remota nei set di strumenti MPS che i rivenditori già utilizzano.

“Avere in portafoglio macchine sia a tecnologia laser sia PageWide – afferma Luca Motta Print Business Group Director – ci permette di soddisfare le necessità sia di chi deve stampare grandi quantità di documenti in monocromatico sia chi invece necessita di un minore quantitativo di stampe a costi contenuti. Infatti, i multifunzione PageWide rendono la stampa a colori più conveniente, assicurando al tempo stesso una velocità di stampa fino a 80 ppm e una notevole riduzione dei consumi".

Un aspetto su cui HP pone un particolare accento è la sicurezza. La società chiama le nuove multifunzione stampanti sapiens per via dell’elevato livello di “intelligenza” di cui sono dotate: in pratica, la dotazione hardware le rende dei computer a tutti gli effetti dedicati alla stampa o alla scansione di documenti. Questo, assieme al fatto di essere collegate in rete, le espone agli stessi pericoli, in termini di sicurezza, cui sono soggetti normalmente i Pc. Per questo motivo, HP ha inserito nelle nuove macchine la stessa tecnologia di protezione presente all’interno dei propri computer: la società definisce infatti i nuovi modelli A3 di HP i dispositivi multifunzione di fascia enterprise più sicuri al mondo. D’altro canto, sottolinea HP, considerando che le moderne stampanti multifunzione sono sempre più simili a dei Pc e che meno del 2% delle centinaia di milioni di questi dispositivi in tutto il mondo è protetto adeguatamente, migliorare la sicurezza della stampa è una priorità assoluta per le aziende. A tale scopo, HP ha dotato le nuove stampanti di funzioni per la protezione del dispositivo stesso, dei dati e dei documenti, creando un approccio alla sicurezza su più livelli. Arrivando addirittura, nel caso venisse riscontrato un funzionamento anomalo potenzialmente legato a un attacco, a permettere alla stampante multifunzione di riavviarsi automaticamente per reinstallare una versione del Bios non infetta.

Potete trovare maggiori informazioni sulle nuove 54 stampanti multifunzione HP a questo indirizzo. Se invece volete sapere quanto è sicura oggi una stampante e a quali eventuali rischi può andare incontro, ve lo racconta HP nel filmato che vi proponiamo qui sotto: potrebbe essere davvero una sorpresa.