In America il 5G salirà in aereo nel 2021 con Gogo

Gogo, fornitore globale di prodotti e servizi di connettività a banda larga per l'aviazione, ha annunciato i suoi piani per costruire una rete 5G per l'aviazione.

La nuova rete air-to-ground (ATG) sarà progettata per l'uso su aeromobili per l'aviazione commerciale, jet regionali commerciali e piccoli jet principali operanti negli Stati Uniti e in Canada.

Gogo si aspetta che la rete sia disponibile per l'aviazione commerciale e commerciale nel 2021.

L'azienda costruirà la rete 5G sulla sua infrastruttura esistente di oltre 250 torri e utilizzerà spettro senza licenza nella gamma da 2,4 GHz, insieme a un modem proprietario e alla tecnologia di beamforming avanzata.

L'infrastruttura 5G di Gogo supporterà tutti i tipi di spettro (con licenza, condivisa, senza licenza) e le bande (media, alta, bassa) e consentirà al provider di sfruttare i nuovi progressi tecnologici man mano che vengono sviluppati.

Analogamente al modo in cui i carrier wireless forniscono ridondanza attraverso le loro reti, il provider continuerà a impiegare le sue reti 3G e 4G negli Stati Uniti continentali e in Canada che forniranno il backup della rete 5G quando necessario.

Rispetto alle tecnologie satellitari le tecnologie di rete terrestri in generale offrono determinati vantaggi operativi, in particolare minori costi operativi e minore latenza.

Il provider si impegna a fornire facili percorsi di aggiornamento a 5G per i clienti Gogo aria-terra esistenti.

Come ha dichiarato Oakleigh Thorne, Ceo di Gogo, in una nota, "Ci aspettiamo di lanciare Gogo 5G nello stesso momento in cui le società di telecomunicazioni terrestri stanno implementando la stessa generazione di tecnologia sul campo - una novità assoluta nel settore della connettività in volo. Gogo 5G è il prossimo passo nella nostra evoluzione tecnologica e ci aspettiamo che fornisca un'esperienza utente senza precedenti, che abbini alte prestazioni a bassa latenza e ridondanza di rete".