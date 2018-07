Fitbit Ace, il fitness tracker che stimola i bambini a muoversi

Presentato un paio di mesi fa, giunge ora nei negozi Fitbit Ace, il primo fitness tracker progettato espressamente per i bambini dagli 8 anni in su. L’idea alla base di Fitbit Ace è stimolare i ragazzi a restare attivi grazie al monitoraggio personalizzabile dei passi, dei minuti attivi e del sonno, incoraggiandoli tramite notifiche e medaglie.

Con un cinturino regolabile, impermeabile e disponibile in 2 colori vivaci (viola intenso e blu elettrico) e con una batteria che dura fino a 5 giorni, Fitbit Ace è stato realizzato per stare al passo con i ritmi di vita dei bambini. Inoltre, grazie al nuovo account di famiglia Fitbit, i genitori possono avere sempre sotto controllo i contatti con cui i loro bambini sono connessi tramite l'app Fitbit. Possono inoltre rimanere sempre aggiornati sulla loro attività fisica nonché scoprire quali siano le attività che più li motivano e che li spingono a restare attivi.

Evitare che i bambini stiano su smartphone e tablet

Il progetto Fitbit Ace nasce a fronte del fatto che il tasso di obesità infantile è in continua crescita: solo un bambino su tre infatti fa del movimento a livello quotidiano. I genitori stanno perciò valutando soluzioni divertenti e incoraggianti per indirizzarli verso una vita più sana e attiva. Secondo uno studio Fitbit, il 58% dei genitori indica il tempo che i figli trascorrono su smartphone e tablet come l’ostacolo principale alla pratica di attività fisica da parte dei loro bambini. Il 75% di loro ha inoltre dichiarato di essere molto interessato a utilizzare dei fitness tracker per aiutare i propri figli a muoversi.

Fitbit ha progettato Fitbit Ace e l’account di famiglia tenendo in estrema considerazione la privacy dei genitori e quella dei loro figli. Infatti, Fitbit ha voluto assicurarsi di far vivere loro un’esperienza positiva e sicura. Per creare un account bambino, è necessario ricevere il consenso dei genitori e attraverso l’account di famiglia, i genitori hanno la possibilità di approvare e tenere sotto controllo i contatti dei propri figli, monitorare i loro progressi e la loro attività. I genitori possono gestire la visualizzazione delle statistiche all’interno dell’app da parte dei bambini per includere solo ciò che può realmente motivarli. Infatti, i bambini hanno accesso soltanto alle statistiche adatte alla loro età, che includono i passi, i minuti attivi e il riposo; non potranno monitorare le calorie, il peso, l’indice di massa corporea o altre caratteristiche social di dominio pubblico.

Fitbit Ace è in vendita al prezzo di listino di 99,99 euro.