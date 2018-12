Teamleader ha annunciato la soluzione per la fatturazione elettronica per la propria piattaforma SaaS di CRM, project management e fatturazione. L’annuncio è stato dato da Lorenzo Tiberi, Sales Manager Italia dell’azienda belga, dal palco dell’evento “Work Smarter. Get Stuff Done”.

Da Teamleader, l’add-on per la fatturazione elettronica

La funzionalità per la fatturazione elettronica è stata realizzata attraverso la collaborazione con il partner tecnologico accreditato DocuMI. Così Teamleader ha sviluppato una funzione aggiuntiva all’interno del modulo Fatture del CRM.

La soluzione consiste in un add-on gratuito del Modulo Fatture esistente. Essa fornisce alle PMI la possibilità di firmare automaticamente le fatture e inviarle tramite DocuMI. Così come ricevere le fatture dai propri fornitori e conservarle per 10 anni, come prevede la legge.

Lorenzo Tiberi offre ulteriori dettagli a tal proposito. “Non dimentichiamo che la maggior parte delle imprese italiane che oggi vive il passaggio al digitale e l’adeguamento alle normative europee come una spada di Damocle, è fatta di piccole e micro realtà, all’interno delle quali spesso non esistono competenze IT specifiche. Con la nostra soluzione, intuitiva e semplice da implementare, intendiamo fornire un supporto concreto anche a questo tipo di esigenza. Nel nostro pacchetto Fatturazione Elettronica sono incluse le prime 500 fatture in entrata e 500 in uscita, ma la semplicità e flessibilità del nostro CRM permette un ulteriore livello di personalizzazione in base a specifiche esigenze di business”.

Maggiori informazioni sulla piattaforma di Teamleader e sulle sue funzionalità sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo indirizzo.