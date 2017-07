Fashion retail: campagna d’Italia per Papèm

La start up del fashion retail Papèm (www.papem.it), che con un app punta ad abbattere le barriere tra il negozio fisico e online, h lanciato il primo motore di ricerca della “moda intorno a te” in quattro nuove città, consolidando la sua presenza sul territorio nazionale.

Torino, Roma, Napoli e Bologna si aggiungono a Milano e Palermo.

La startup del fashion retail, guidata da Alberto Lo Bue e Carlo Alberto Lipari, dopo aver ricevuto il premio Endeavor ai MYllennium awards, ha annunciato che l’espansione non si fermerà fino a quando Papèm non sarà presente in ogni città italiana.

I numeri di Papèm: Più di 50.000 utenti attivi. Crescita del 20% mese della base utenti Oltre 150 brand, fra cui Brooks Brothers, Boggi, Max&Co, Puma, Fratelli Rossetti

Lanciata a inizio 2016 a Milano, Papèm è la prima app per smartphone che permette di trovare informazioni, su base geolocalizzata, su prodotti e negozi di fashion e design in città.

Gli utenti dell’app possono trovare i prodotti in stock nei negozi intorno a loro e decidere comodamente se andare in negozio per toccare con mano il prodotto oppure acquistare direttamente tramite app.

Alberto Lo Bue, 27 anni, Ceo e co-fondatore della società, ex data scientist a Rocket Internet, ha rilevato che: “Dopo mesi di duro lavoro siamo in grado di fornire il primo strumento omni-canale a tutti i brand e i negozi di moda, senza fargli sostenere alcun costo di sviluppo. Ai nostri utenti, sempre in forte crescita, permettiamo di avere i negozi in città sempre a portata di smartphone, di scoprire chi ha cosa, in quale taglia e in quale colore, e risparmiare tempo e denaro pianificando il proprio shopping”.

Una app che funge da one stop shop

Molti i vantaggi per chi fa shopping, che non dovranno più scaricare molte app. Papèm funge da one stop shop con tutti i negozi in città per rinnovare il guardaroba, trovare il regalo giusto, essere aggiornati su tutte le nuove collezioni e scoprire promozioni su una vastissima gamma di articoli delle migliori marche, boutique e designer.

L’utente può anche decidere di seguire i suoi brand preferiti per ricevere aggiornamenti personalizzati e può guadagnare punti da scambiare in fantastici premi e sconti utilizzando l’app.