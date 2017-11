Fashion: ecco Letsell, per fare ecommerce senza magazzino

La startup torinese Letsell ha presentato un servizio online per diventare imprenditori digitali nel fashion e realizzare il proprio ecommerce.

Frutto dell’esperienza dei soci fondatori, Carlo Tafuri, Luca Ferrero e Michele Contrini, Letsell è un progetto chiavi in mano per creare un negozio online completo di prodotti moda, senza magazzino, senza rischi iniziali e anche senza necessariamente dover aprire la partita IVA.

L’attività si può gestire ovunque e da qualunque device mobile, anche da un semplice tablet.

Il servizio offerto da Letsell permette di creare un sito di ecommerce completo di prodotti firmati delle grandi marche fashion a prezzi scontati fino al 60%.

Chi sceglie di creare un sito con questa piattaforma ha a disposizione un catalogo che comprende migliaia di articoli di abbigliamento uomo e donna, inclusi scarpe, borse, intimo e accessori, integrato ogni settimana dai nuovi arrivi.

Oltre allo sviluppo del software e al rifornimento dei prodotti, Letsell si occupa anche di tutta la gestione logistica della merce con un team di professionisti interni che cura direttamente la preparazione degli ordini, le spedizioni e i resi.

Letsell di fatto si propone come un’opportunità di guadagno per chi desidera integrare le proprie entrate mensili e per chi hanno bisogno di un’attività da gestire ovunque si trovi.

Chi aderisce al servizio, che ha un costo a partire da 29 euro al mese, si occupa di promuovere il sito tra i propri contatti guadagnando da subito una percentuale media del 30% su ogni vendita.

Nata nel 2017 a Torino dall'esperienza dei soci fondatori, imprenditori ed esperti provenienti dal mondo della comunicazione e del commercio elettronico, Letsell distribuisce un catalogo con oltre 120 marchi di moda italiani e internazionali. Letsell.com è il portale di proprietà di B4D S.r.l

Per aumentare i propri contatti, le vendite e i guadagni, Letsell mette a disposizione dei suoi utenti diversi servizi dedicati alla promozione dell’e-commerce: tutorial, newsletter, offerte personalizzate e couponing.

I tutorial permettono di apprendere tecniche di marketing e l'utilizzo dei social media per aumentare le vendite allargando la cerchia conoscenze. Le newsletter sono facili da creare e hanno lo scopo di informare i clienti sulle ultime novità e offerte in corso.

Come dide il COO di Letsell, Luca Ferrero, a un solo mese dall’apertura della piattaforma, Letsell conta già oltre 100 iscritti. Riguardo alle previsioni per il futuro Ferrero stima una crescita che prevede il raggiungimento di 2000 siti ecommerce entro la fine del 2018.