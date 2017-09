Excel: utilizzare il simbolo del dollaro

In ambiente Excel i “dollari” svolgono un compito ben preciso, e decisamente utile ai fine delle operazioni di copia di formule ed espressioni. Ci riferiamo al fatto di poter gestire in modo intelligente la variazione delle coordinate delle celle che f …

In ambiente Excel i “dollari” svolgono un compito ben preciso, e decisamente

utile ai fine delle operazioni di copia di formule ed espressioni. Ci riferiamo

al fatto di poter gestire in modo intelligente la variazione delle coordinate

delle celle che figurano in una espressione quando si copia quest'ultima verso

il basso, o lateralmente. Si possono così effettuare le repliche senza commettere

errori.

In particolare, se quando si copia una formula in una qualsiasi altra parte

del foglio di lavoro si vuole che la lettera e il numero che identificano rispettivamente

colonna e riga restino costanti, basta racchiudere la lettera di colonna fra

i suddetti simboli (per esempio, $C$12). Se invece, si utilizza un solo simbolo

di dollaro (a destra o a sinistra della lettera), quando la replica avviene

rispettivamente verso il basso o lateralmente si verificano solo modifiche parziali

della coordinata.