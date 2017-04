Brother stampa etichette in rosso e nero

Brother presenta la prima gamma di stampanti per etichette in grado di stampare a due colori, nero e rosso, la Serie QL-800.

La gamma QL-800, che comprende i modelli QL-800, QL-810W e QL-820NWB, rappresenta una rivoluzione nel campo dell’etichettatura: attraverso l’utilizzo di supporti termici speciali, sistemi di elettronica avanzata e software innovativi, la temperatura della testina di stampa viene regolata con una precisione tale da offrire insieme la stampa in rosso e nero, senza la necessità di dover inserire inchiostro o toner aggiuntivi.

La stampa a due colori consente di dare maggiore visibilità alle informazioni più importanti e la gamma QL-800 risulta quindi utile in vari ambiti.

Uffici: per garantire la sicurezza dei file riservati all'interno di un archivio, per evidenziare i documenti importanti e per recuperarli in modo facile e veloce, per attirare l'attenzione sulle lettere e i pacchi più urgenti, per creare della segnaletica interna e avvisi temporanei che possono essere visualizzati anche a distanza.

Imballaggi alimentari: l'utilizzo di un testo a due colori fa diventare immediatamente visibili gli avvertimenti sugli allergeni e permette di sottolineare in maniera più chiara le date di scadenza.

Controllo accessi: l'utilizzo del nero e rosso permette di stampare i badge per i visitatori con scritte più visibili e permette quindi di migliorare la gestione della sicurezza.

Spedizioni e Logistica: posizionare sulle scatole delle etichette con in evidenza la scritta “Fragile” in rosso aiuta i lavoratori a maneggiare con cautela i pacchi, evitando di danneggiare i contenuti. Inoltre è possibile indicare in modo più efficiente eventuali contenuti pericolosi e/o dannosi per la salute.

Fabbriche e uffici: è possibile dare maggiore visibilità alle informazioni importanti e critiche, così da mettere in evidenzia efficacemente i segnali di allarme, di emergenza e di avvisare di potenziali pericoli. Non da meno la stampa in rosso e nero consente di mettere a conoscenza lo staff e gli ospiti in merito alle norme generali di sicurezza.

Punti vendita: grazie alle etichette a due colori è possibile attirare l'attenzione e mettere in evidenza sconti, offerte e promozioni direttamente sul cartellino del prodotto, aumentando le vendite.

Tutti i modelli sono compatibili con PC/Mac e grazie al software P-touch Editor è possibile creare etichette personalizzate in pochi passaggi, importare immagini, loghi, creare codici a barre e importare database per la stampa sequenziale di molteplici etichette.

Inoltre, grazie alla connettività offerta dall'interfaccia wireless integrata, è possibile stampare da qualsiasi luogo senza essere connessi fisicamente a un computer e condividere la stampa in rete con altri utenti. È inoltre possibile stampare etichette attraverso la connessione wireless da Apple iPhone, iPad o dagli smartphone Android con l'app gratuita Brother iPrint&Label.

Le funzionalità di QL-800

Stampa etichette in rosso e nero fino a 1 metro di lunghezza.

Rsoluzione fino a 300x600 DPI e stampa rapida delle etichette con velocità fino a 176mm/ secondo (110 etichette standard al minuto).

Taglierina automatica.

Uscita facilitata delle etichette e ampio display LCD (solo sul modello top di gamma QL-820NWB).

Connettività USB, Bluetooth, LAN cablata e Wireless LAN, compatibilità con MFi (licenza Made For iOS) AirPrint, Mac, PC e marchio di certificazione ambientale Energy Star.