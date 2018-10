Ecommerce, al via la piattaforma digitale di Nexive

La logistica a supporto dell’ ecommerce è un fattore di competitività per il Paese se abilita cosiddetta “smooth delivery”, cioè la perfetta integrazione della consegna nell’acquisto in modo da soddisfare il consumatore finale e incoraggiare gli acquisti online.

Allo scopo Nexive vara oggi il portale Integrazione per contribuire alla crescita del commercio elettronico in Italia, supportando le aziende attive online nella gestione delle attività documentali e di spedizione corollarie all’ ecommerce.

La piattaforma digitale sviluppata per i merchant consentirà di integrare i sistemi delle aziende con quelli dell'operatore privato del mercato postale nazionale, in relazione ai processi di recapito postale, recapito pacchi e stampa, rendendo più fluide le procedure.

Nell’ultimo anno i volumi dei servizi di delivery di Nexive sono cresciuti del 74%: nel 2016 i pacchi movimentati in Italia hanno superato i 4,6 milioni di unità, nel 2017 sono raddoppiati, raggiungendo circa 8 milioni di pacchi e per il 2018 la società punta ai 12 milioni.

A partire dal 1° ottobre accedendo al Portale Integrazione le aziende clienti di Nexive possono scoprire le modalità per integrare i prodotti di Recapito Postale, Stampa e Pacchi, e scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze di business.

Una novità è la possibilità d’integrazione tramite protocollo API, che consente il massimo livello di flessibilità e personalizzazione dei servizi ed è ideale per le aziende che spediscono con frequenza elevata. Accedendo all’area personale, il cliente potrà generare in tempo reale il codice API da inserire nel proprio codice di programmazione, potendo così beneficiare dei servizi Nexive in modo facile e veloce.

Nel complesso i merchant potranno beneficiare di maggiore affidabilità nello smistamento dei flussi di spedizione e ottenere una customer experience ottimale.

Attraverso il portale e l’integrazione dei sistemi di recapito e stampa sarà più semplice creare nuove spedizioni, gestire gli ordini attivi, vedere lo storico di quelli passati e tracciare le spedizioni in tempo reale, garantendo la soddisfazione dei clienti.

Non solo, una fluidità garantita anche rispetto al recapito postale, per cui verranno offerte le stesse funzionalità di integrazione del recapito pacchi. Il servizio d’integrazione non supporterà solo il mondo eCommerce, ma in generale tutto il mondo business semplificando i processi dei clienti parcel e anche mail.

I servizi ecommerce di Nexive

Sistema International offre la possibilità di effettuare spedizioni all’estero a supporto della competitività delle aziende del Made-in-Italy, inviando pacchi in 5 differenti taglie fino a 20 kg in ben 203 Paesi in Europa e nel Mondo in 2/6 giorni, con un ottimo rapporto tra velocità e prezzo e una gestione semplice e intuitiva attraverso portale web.

Sistema Slim per l'eCommerce B2C, consegna il pacchetto direttamente nella cassetta delle lettere del destinatario, che viene avvisato via sms ed email della consegna e non è più obbligato a stare in casa per firmare. Ideale per oggetti di dimensioni ridotte come accessori per telefonia, piccoli oggetti di elettronica, cd, dvd, card e gadget, con tutta la sicurezza delle spedizioni tracciate Nexive.

Sistema Economy per la consegna di pacchi entro 2 Kg, mira alla semplicità e al risparmio, ma senza sacrificare il servizio; include SMS di pre-alert al destinatario e piena tracciabilità delle merci.

Sistema Espresso è ideale per le aziende B2C che movimentano grandi volumi di pacchetti; punta sulla rapidità e sulla convenienza, prevedendo e-mail di preavviso e due tentativi di consegna.

Sistema Completo è l’offerta a valore che semplifica la vita ai mittenti (con l’innovativo sistema in 5 taglie nelle opzioni peso e volume) e aumenta la soddisfazione dei destinatari (grazie alla qualità della consegna: su appuntamento, al piano).

Sistema Resi Easy, il servizio che semplifica la restituzione di prodotti acquistati online non in linea con le aspettative, grazie a un’esperienza omnicanale senza precedenti e alla possibilità di ritiro a domicilio oppure di affido gratuito in uno dei punti di raccolta Nexive sul territorio nazionale.