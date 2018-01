Il dessert diventa interattivo, arriva la pasticceria hi-tech

Erika Marthins, studentessa di Écal, scuola d'arte che ha sede in Svizzera, a Rewnens nei pressi di Losanna, ha unito una serie di tecnologie al cibo per creare tre dessert interattivi che si muovono, fanno rumore e rifrangono la luce.

Con l'obiettivo di offrire interessanti alternative al classico dessert, Marthins ha utilizzato la robotica commestibile, la tecnologia di light-shaping e le informazioni digitali nella realizzazione di ogni piatto.

Il progetto, denominato Déguster l'augmenté, consiste in un dolce a base di gelatina in movimento, un lecca lecca che rifrange la luce e un disco di cioccolato.

Tutti e tre sono completamente commestibili. Marthins descrive ogni pezzo come un "morso compresso di cultura commestibile", che può essere personalizzato per soddisfare i gusti di ogni commensale.

Il cibo aumentato

"Il cibo aumentato porta una nuova dimensione in un piatto, qualcosa che penso possa essere aperto come una nuova pratica, diversa dalla cucina molecolare", spiega. "Volevo creare un'esperienza personalizzata diversa che cambiasse la nostra idea di come mangiare e consumare il cibo, ma anche il nostro rapporto con la tecnologia", ha aggiunto.

La prima esperienza alimentare denominata Dessert à l'Air è un dessert animato, che si muove attraverso la tecnologia robotizzata commestibile e gli attuatori in gelatina. Utilizzando solo gelatina e aria, il piatto presenta dei cubetti di gelatina tridimensionali porpora montati su una superficie circolare che, quando è in movimento, si presentano come tentacoli di polpo. Il secondo dessert ha visto Marthins inserire un messaggio nascosto all'interno di un lecca lecca. Quando una luce brilla attraverso il dolce, si rifrange per rivelare un messaggio nascosto.

Per creare questo, ha lavorato al fianco di Rayform, un’azienda che ha applicato la sua tecnologia light-shaping per modificare la superficie del lecca lecca. Gli algoritmi computerizzati calcolano il layout necessario per produrre l'immagine desiderata sul lecca lecca. Ne risulta un file 3D che può essere fabbricato matematicamente sul volto del lecca lecca, in modo che quando i raggi luminosi colpiscono la superficie trasparente, vengono reindirizzati per proiettare un'immagine sulla superficie posteriore.

L' ultimo dessert creato da Marthins è un disco di cioccolato, che permette al commensale di non solo ascoltare, ma anche di assaggiare il suono. Allo stesso modo in cui i dischi in vinile funzionano, il suono prodotto dal Mange Disque è composto da una serie di scanalature sulla superficie del cioccolato. Man mano che l'ago di registrazione tocca la superficie mobile del disco di cioccolato, si produce un suono ad alta oscillazione.

Sempre più designer stanno incanalando le loro competenze di design nel cibo per creare un'esperienza culinaria più invitante.

Dinara Kasko, chef dell'architettura-patisserie, ha trasformato le opere tridimensionali multistrato dell'artista José Margulis in commestibili Kinetic Tarts.