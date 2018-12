La nuova via della comunicazione passa per la digital transformation

“Lo Smart Manufacturing e la digitalizzazione della comunicazione sono figli dell'Industry 4.0. Un percorso che passa attraverso nuove modalità di trasferimento delle informazioni”. A fare questa affermazione è Alberto Masserdotti, CEO dell’omonimo Gruppo e fondatore di DominoDisplay.com.

Il quale aggiunge: “E se fino a non molto tempo fa i sistemi multimediali trovavano applicazione in ambiti strettamente connessi all’esigenza di comunicare, come fiere, luoghi di aggregazione e punti vendita, oggi il loro impiego valica esponenzialmente le frontiere della visual communication per entrare a pieno titolo in comparti che spaziano dall’industria manifatturiera al terziario”.

Un impiego che vede tra i protagonisti proprio DominoDisplay.com. Nato 4 anni fa come primo e unico e-shop di soluzioni multimediali per la comunicazione visiva, oggi DominoDisplay.com si rivolge al mercato come partner per la digital transformation, offrendo sia prodotti all’avanguardia con tecnologia Samsung inside, sia inediti pacchetti chiavi in mano messi a punto per specifici ambiti applicativi.

“Il 2018 per noi sarà certamente un anno da ricordare, non solo per la crescita che stiamo registrando in termini di fatturato, ma anche per l’evoluzione del nostro catalogo, arricchito esponenzialmente grazie all’intenso lavoro di ricerca e sviluppo i cui frutti sono già maturi”, aggiunge Masserdotti.

Una filosofia basata su tre pilastri

Nel corso dell’anno sono state lanciate tantissime novità, che rispondono ai tre pilastri della filosofia aziendale: ampliamento dei mercati di riferimento, forte orientamento alla customer experience e sviluppo di esclusive soluzioni in bundle.

Se agli esordi DominoDisplay.com si rivolgeva principalmente agli operatori della visualcom, oggi, grazie alla progressiva digitalizzazione della comunicazione a vari livelli, la piattaforma raggiunge un’utenza trasversale, che trova la risposta a necessità concrete. Ne sono dimostrazione le novità presentate nel corso dell’anno, come Samsung Flip che rivoluziona il modo di condurre riunioni, permettendo livelli di condivisione e interazione inediti. Dal mondo dell’ufficio alla video-comunicazione in fabbrica, dove l’utilizzo sinergico di display per messaggi pubblici e wearable con schermi portatili per la gestione di notifiche e comunicazioni personalizzate rappresentano un’ulteriore spinta per la transizione verso l’Industry 4.0.

“Il processo di digital transformation che stiamo attraversando va sempre più nella direzione di una progressiva e inevitabile interazione fra soluzioni large format, come totem e display, digital signage e device mobili”, commenta Masserdotti. “Già da alcuni mesi sul nostro e-shop sono disponibili i primi “pacchetti mobility” che comprendono device mobili in soluzioni ottimizzate, con app associate o suggerite e software sviluppati ad hoc per applicazioni specifiche”.

Tra le ultimissime novità, la nuova gamma di accessori messa a punto da DominoDisplay.com per installatori e utilizzatori di sistemi digital signage. Oltre 2.000 prodotti che spaziano dagli adattatori HDMI a dispositivi di acquisizione video, splitter, convertitori e scaler.

DominoDisplay.com può soddisfare efficacemente sia esigenze di comunicazione funzionale sia quelle finalizzate all’ottimizzazione della customer experience, grazie all’offerta di sistemi multimediali interattivi interconnessi attraverso software per la gestione dei contenuti da remoto. Come per esempio Palinsesto, il software proprietario per la gestione di contenuti da remoto, che conta oltre 1.000 installazioni nel mondo e che quest’anno è giunto alla release 2.4. Uno strumento che risponde ai bisogni comunicazionali di strutture come centri commerciali, franchising, luoghi di aggregazione, dove il device non può essere singolo.

I totem e la centrale di controllo

Proprio sfruttando le potenzialità di questo software, DominoDisplay.com ha presentato nel corso dell’anno inediti Totem Speciali Powered by Palinsesto appositamente progettati per il settore retail. Si tratta di sistemi multimediali “in bundle” per applicazioni speciali: il Totem Kombo 32 CUI, che sostituisce i Libri cartacei degli Alimenti e il Totem NewTon 43 Barcode, che permette di fornire in tempo reale informazioni dettagliate sugli articoli presenti nel punto vendita. Tra le novità anche la Consolle di Controllo che comprende un pc completo di monitor e tastiera per la gestione diretta dei contenuti all’interno del singolo esercizio commerciale, come ad esempio l’aggiornamento in tempo reale di un menu quando terminano alcuni ingredienti.

Se da un lato le soluzioni multimediali sono funzionali alla shopping experience e al marketing di prossimità, dall’altro possono potenziare la customer satisfaction e la fidelizzazione dell’utenza attraverso tecnologie che favoriscono l’engagement. Anche in questo caso, DominoDisplay.com ha messo a punto esclusive proposte pre-configurate con una serie di composizioni in bundle arricchite dal valore aggiunto del servizio di installazione e manutenzione e dalla possibilità di beneficiare del noleggio operativo. Un’ulteriore opportunità per far emergere la comunicazione dal rumore di fondo che tende alla saturazione dei messaggi. Ostacolo che può essere valicato anche con l’impiego di sistemi multimediali che offrono all’utente un’esperienza interattiva a vari livelli. Ultima novità proposta da DominoDisplay.com in questa direzione sono i Totem Leggio, ideali per divulgare informazioni in modo immediato in spazi espositivi, musei e reception. Grazie al monitor touchscreen con inclinazione frontale e a un’altezza complessiva di soli 121 cm, permettono una facile interazione da parte di qualsiasi tipo di utenza.

Un’offerta dunque in costante espansione, contraddistinta dal denominatore comune di un servizio evoluto, che spazia dalla consulenza pre acquisto alle fasi di installazione e manutenzione. “Stiamo lavorando a un ulteriore ampliamento della gamma con tecnologie che troveranno presto applicazione nel mondo dell’industria, del retail e non solo”, spiega Masserdotti anticipando le novità che verranno presentate da DominoDisplay.com a partire da gennaio 2019.