Perché alle Pmi italiane serve un telefono Dect professionale

Quali esigenze di comunicazione hanno oggi le Pmi italiane?

L’ottimizzazione delle risorse e dei costi resta la principale esigenza riscontrabile nelle Pmi che hanno comunque interesse a rinnovare le loro apparecchiature ed i loro sistemi per essere più agili e performanti.

Si sta guardando sempre più anche allo smartworking che, ad un anno dall’approvazione della legge, risulta essere una formula sempre più considerata anche dalle Pmi italiane e che chiaramente comporta un adeguamento delle soluzioni di comunicazione aziendale.

Lo pensa Alberto Orsenigo, sales manager di Gigaset pro, per il quale a livello più tecnico invece un requisito imprescindibile riguarda l’interoperabilità, in quanto le aziende devono integrare i telefoni all’interno della propria piattaforma aziendale.

In che ottica le Pmi devono affrontare il rinnovo delle apparecchiature professionali?

La qualità dei sistemi attuali è senza dubbio il parametro a cui le Pmi non possono rinunciare. Il mondo intorno a noi è wireless. Basta pensare che usiamo cuffie, smartphone, unità GPS e pc portatili ovunque andiamo, per semplificarci la vita.

Questo vale anche per gli ambienti aziendali, in cui tastiere e mouse wireless dominano le scrivanie, dove comunichiamo attraverso cuffie bluetooth o dispositivi DECT per una flessibilità ottimale sul luogo di lavoro.

Oggi gira tutto intorno al sistema Dect (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) e alla comunicazione mobile. L’ufficio cordless è l’ufficio del futuro e la comunicazione aziendale si sta modificando non solo dietro alle scrivanie, ma ovunque, nell’ufficio e intorno ad esso, e per essere fruibile deve avere dei device di qualità.

Inoltre, il DECT permette di ridurre i costi di cablaggio, a cui non sempre si pensa, ma che di fatto possono incidere anche significativamente nel budget a disposizione per un rinnovo delle apparecchiature. Anche sotto questo punto di vista quindi, passare a questa tecnologia può rivelarsi molto conveniente.

Quali standard di comunicazione si stanno affermando?

Uno su tutti è il protocollo IP tramite cloud. I responsabili aziendali per la telefonia cercano una soluzione ottimale affinché i loro colleghi possano semplicemente telefonare; che questo avvenga tramite cloud o tramite una soluzione on-premise non importa poi tanto.

Tuttavia questo è il momento giusto per valutare il passaggio al cloud, specialmente ora che l’ISDN è giunto a fine corsa e il supporto per questa soluzione andrà via via scomparendo.

In questa fase occorre chiedersi se il cloud risponda alle varie necessità aziendali e come funziona il passaggio.

Oltre a mappare la situazione attuale, occorre considerare da vicino i progetti di crescita dell’azienda, ed i fattori che influenzano la scelta del sistema telefonico da selezionare.

Il cloud permette di gestire facilmente una crescita o un ridimensionamento, inoltre è bene tener presente che sempre più spesso i fornitori di tali servizi offrono formule che consentono di pagare per utente garantendo costi telefonici trasparenti.

A chi va affidata la gestione dell’installato e quali SLA vanno concordati?

Noi operiamo in modalità indiretta attraverso distributori che si rivolgono a system integrator, Var e operatori di telecomunicazioni. Tutti i nostri partner, che garantiscono una copertura sull’intero territorio nazionale, sono preparati a supportare i clienti per la gestione dell’installato sia on premise che in cloud, e a studiare con loro gli SLA a cui possono puntare.

Il nostro obiettivo è anche quello di verticalizzare le nostre soluzioni il più possibile per tipologia di cliente, puntando anche a fornire agli installatori la formazione e gli strumenti di marketing necessari per essere più efficaci nell’indirizzare le specifiche esigenze del diverso tipo di clientela.

In questo scenario come si articola l’offerta di Gigaset pro?

Vantiamo una gamma e delle soluzioni che ci hanno reso leader di mercato anche in Italia per le soluzioni professionali. Per noi, il supporto di una piattaforma non significa solo interoperabilità, ma anche auto provisioning: basta collegare un terminale Gigaset pro, sia portatile sia mobile alla piattaforma esistente, per ottenere l’auto provisioning come se fosse un telefono di sistema.

Un sistema DECT Gigaset pro che viene collegato al PBX aziendale (fisico o virtuale che sia) fornisce una gamma di funzionalità avanzate come, per esempio, la disponibilità sui terminali di una rubrica centralizzata di rete o la possibilità di interfacciarsi con il server di posta elettronica per ricevere sul terminale la notifica di ricezione di una e-mail. Anche per queste ragioni, la nostra soluzione DECT multicella è la più venduta in Europa.

Come novità di prodotto abbiamo appena presentato Maxwell C. Il nuovo telefono che combina la qualità e le funzioni di un apparecchio da tavolo con la flessibilità di un cordless DECT. Integrare l’apparecchio in un ambiente esistente è facile, grazie alla connessione wireless a una infrastruttura DECT mono o multicella.

L’apparecchio funge da terminale DECT e si connette alla stessa rete, pertanto offre le stesse funzioni, operazioni e qualità di un DECT. Grazie alla connessione wireless, Maxwell C necessita solo del cavo di alimentazione, consentendo di tenere sgombra e ordinata la scrivania. L’ampio display da 2,8”, gli 8 tasti di selezione rapida e l’audio HD lo rendono adatto ad ogni postazione di lavoro. Inoltre, l’apparecchio è adatto anche a magazzini, hotel, garage ed altri ambienti che necessitano di comunicazioni flessibili e di qualità.