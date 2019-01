Al Ces 2019, Lg Electronics farà debuttare una versione aggiornata del suo robot indossabile CLOi SuitBot. Oltre a questo, l’azienda annuncia che una linea di ulteriori robot di servizio si sta avvicinando alla fase di commercializzazione.

I service robot CLOi “potenziati” sono i modelli PorterBot, ServeBot e CartBot. Con questi, l’azienda intende dimostrare le capacità sempre più avanzate rese possibili dal know-how in continua evoluzione di Lg nella robotica e nell’intelligenza artificiale.

Il robot che si indossa

Il robot indossabile Lg CLOi SuitBot supporta la parte inferiore del corpo dell’utente. Il suo scopo è di ridurre lo stress durante le azioni in cui serve sollevare e piegarsi.

Lg CLOi SuitBot è stato originariamente presentato lo scorso autunno a Berlino: ne abbiamo parlato anche qui. La versione aggiornata supporta la vita e aumenta la potenza muscolare dell'utente. Allo scopo di ridurre il rischio di lesioni e affaticamento durante l'esecuzione di compiti impegnativi quali il sollevamento e abbassamento di carichi pesanti.

SuitBot, evidenzia Lg, aumenta la flessibilità dell'utente consentendo un'estensione di 50 gradi e una flessione di 90 gradi della vita. Si attiva quando l'operatore si piega a un angolo di 65 gradi, disinnestandosi quando è in posizione eretta. Il robot indossabile funziona per quattro ore con una singola carica e si ricarica in un'ora.

I robot Lg CLOi al servizio dell’utente

Per quanto riguarda gli altri robot, PorterBot, ServeBot e CartBot sono stati presentati per la prima volta al pubblico al Ces 2018. Essi sono progettati per ambienti quali aeroporti, hotel, supermercati e centri commerciali. Hanno la funzione di assistere i clienti, trasportare bagagli, consegnare i pasti e trasportare generi alimentari.

I nuovi service robot Lg CLOi sono stati aggiornati con un sistema di navigazione autonomo e una connettività più avanzati. Utilizzando la tecnologia di intelligenza artificiale, i robot Lg CLOi analizzano i pattern di utilizzo dei clienti per apprendere e migliorare costantemente le prestazioni.

Sono dotati di display touch e riconoscimento vocale per abilitare un’interazione più naturale con gli utenti. Inoltre, questi robot intelligenti sono progettati per funzionare in modo indipendente. Si dirigono verso una stazione di ricarica quando la batteria è scarica e rientrano in servizio una volta ricaricata. Sono anche in grado di effettuare l’autodiagnosi quotidiana e la reportistica automatica.

Le soundbar intelligenti

Novità anche per la casa in arrivo al Ces di Las Vegas da Lg, in particolare per gli appassionati di home theater.

Le nuove soundbar dell'azienda offrono una migliore qualità audio grazie alla collaborazione con Meridian Audio. Un marchio, quest’ultimo, pioniere del settore dell’audio ad alta risoluzione. E non solo qualità del suono: arrivano anche funzionalità smart, il tutto abbinato a un design elegante e moderno.

Le soundbar high-end di Lg, i modelli SL10, SL9 e SL8, supportano sia Dolby Atmos che DTS: X. Gli utenti hanno anche la possibilità di aggiungere il kit opzionale di altoparlanti posteriori wireless (Wireless Rear Speaker Kit modello SPK 8) per un'esperienza ancor più cinematografica.

Oltre al suono, c’è poi l’intelligenza artificiale. La nuova gamma di soundbar Lg offre infatti la comodità della connettività smart e del riconoscimento vocale con l'Assistente Google incorporato. Gli utenti possono dunque controllare la soundbar e ottenere informazioni con semplici comandi vocali. La compatibilità con i prodotti smart abilitati per Google Assistant consente anche di controllare i dispositivi connessi della smart home.