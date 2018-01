CES 2018, il nuovo monitor QLED curvo di Samsung

Fa il suo debutto al CES 2018 il nuovo monitor QLED curvo dotato di connettività Thunderbolt 3 targato Samsung. Il nuovo modello si chiama CJ791 e va ad arricchire la gamma di display curvi della casa coreana.

In questo caso, si tratta del primo display curvo equipaggiato con la connettività di ultima generazione Thunderbolt 3. L’azienda informa che il monitor è progettato sia per l’utenza professionale che per un utilizzo in ambito entertainment. Il CJ791 consente di effettuare la propria configurazione di collegamento e docking in maniera comoda, con un unico cavo Thunderbolt.

CJ791: display QLED curvo con Thunderbolt 3

La connettività Thunderbolt 3, gli utenti Apple lo sanno bene, offre grande versatilità e prestazioni di rilievo. Fornisce velocità fino a 40 Gbps (Gigabit per secondo), superiori di quattro volte e più rispetto all’USB. Consente di connettere tra loro computer, display e periferiche di vario genere. Grazie all’interfaccia Thunderbolt 3, il CJ791 può anche fornire fino a 85 watt (W) di potenza per la ricarica di laptop.

Per quanto riguarda le caratteristiche del pannello, il nuovo modello CJ791 è un display da 34”. L’aspect ratio è di 21:9 e la risoluzione è 3.440×1.440 ultra-wide QHD. Il monitor CJ791 ha un profilo slim e una cornice sottile. Queste caratteristiche lo rendono adatto anche a installazioni professionali multi-display. Il supporto è regolabile in altezza e offre la possibilità di personalizzare l’inclinazione per calibrare la comodità nel posizionamento.

Samsung indica il nuovo CJ791 come adatto non solo ad accrescere la produttività sul lavoro. Questo QLED curvo può trovarsi a proprio agio anche nel gaming e nell’entertainment. La curvatura e il campo visuale ultra-wide garantiscono una piena immersione nel contenuto d’intrattenimento. Il display è anche dotato di una Game Mode che ottimizza le regolazioni per il gaming.