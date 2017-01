CES 2017: l’allenamento diventa social con Fitbit

È una Fitbit attenta a offrire una nuova social experience quella che ha presentato all’edizione 2017 del CES di Las Vegas la propria piattaforma di fitness rinnovata con informazioni più personalizzate, consigli più smart, nuove funzioni interattive per l’app Fitbit e per Fitstar Personal Trainer, e nuovi aggiornamenti per Fitbit Blaze.

Obiettivo: offrire agli utenti ancora più modi per interagire con i social network e fornire un’esperienza più personalizzata, trasformando il valore personale dei dispositivi Fitbit, “da amati fitness tracker a una parte integrante della vita degli utenti”, così come riportato in una nota ufficiale da James Park, co-fondatore e Ceo della società attiva nel settore della Connected Health and Fitness.

In tal senso, la nuova sezione Community e insight personalizzati con Impostazione obiettivi personali garantiranno un’esperienza social più coinvolgente, mentre la nuova app Fitstar Personal Trainer offre ora una guida più personalizzata, mentre Fitbit Blaze è stato aggiornato con avanzate funzioni fitness.

Il potere motivazionale della comunità

E che una nuova esperienza social sia in grado di ispirare e motivare a fare più movimento lo dicono i dati secondo cui il supporto degli amici e della famiglia aiuta a fare più movimento. Con oltre 54 milioni di dispositivi venduti, Fitbit ha creato uno dei più grandi social network dedicati al mondo del fitness registrando, solo lo scorso anno, un aumento del 98 per cento nel numero di utenti che hanno almeno un amico sulla sua piattaforma.

Da qui l’idea di creare nella propria app la nuova sezione Community che, disponibile negli Stati Uniti a partire da marzo e nel resto del mondo nel corso dell’anno, comprende una funzione social Feed studiata per fornire nuove modalità di connessione con amici, famiglia e gruppi per trovare ulteriore supporto e ispirazione per raggiungere i propri obiettivi di salute e fitness.

Sempre in Community è, poi, possibile condividere momenti di ispirazione, esercizi preferiti, medaglie e trofei ottenuti, foto, articoli e altro ancora, ma anche leggere consigli e suggerimenti degli esperti, seguire sessioni di allenamento tenute da selezionati trainer di zona, anche per far incontrare persone che condividono i medesimi interessi.

Infine, le funzioni Amici e Gruppi consentono, rispettivamente, di connettersi con amici, famigliari e altri utenti Fitbit nel mondo e di scegliere tra oltre venti gruppi dedicati a fitness, alimentazione, benessere e perdita di peso.

Esercizi personalizzati

In aggiunta, Fitbit ha annunciato la disponibilità su dispositivi Android, iOS e online, per il momento solo in lingua inglese, a seguire anche in francese, tedesco, portoghese e spagnolo, di un’app Fitstar Personal Trainer rinnovata con esercizi video di allenamento personalizzati realizzati in base al livello di fitness di ciascun utente e in grado di evolvere secondo i progressi del singolo.

A caratterizzare il rinnovo ci pensano sia la nuova funzione Impostazione obiettivi personali che, disponibile già da questo mese, utilizza i dati ricavati dalle singole attività per aiutare l’utente a impostare traguardi realizzabili, sia la presenza di due nuovi Personal Trainer professionisti, Adrian e Lea, che l’utente potrà scegliere di volta in volta beneficiando di una grafica ed esperienza d’uso aggiornate e dalla possibilità di personalizzare la propria musica con Fistar Radio.

Funzionalità Health and Fitness migliorate

Infine, nel corso di questo mese, Fitbit estenderà due importanti funzioni di Health and Fitness a Fitbit Blaze, entrambe basate sulla tecnologia di rilevamento del battito cardiaco PurePulse. Sia la funzione livello di attività cardio, sia le sessioni di respirazione guidata sono già state implementate sul fitness tracker Fitbit Charge 2, per offrire una fotografia del proprio livello di stato di salute, nonché per ridurre stress, ansia e pressione sanguigna.