Cavi Ethernet 3D per far comunicare i robot

Nelle aziende manifatturiere e negli impianti produttivi il numero di robot continua ad aumentare in modo esponenziale.

Secondo una stima della Federazione Internazionale per la Robotica (IFR) entro il 2020 saranno oltre tre milioni i robot industriali impiegati in tutto il mondo per accelerare l'automazione dei processi produttivi.

Con i robot, infatti, le aziende manifatturiere possono automatizzare i processi e incrementare la redditività.

Ma affinché la comunicazione tra gli assi, l'unità di controllo e i sistemi di livello superiore funzioni in modo impeccabile anche in caso di massime sollecitazioni serve avere cavi Ethernet di lunga durata.

Come spiega Rainer Rössel, responsabile della divisione cavi chainflex preso igus GmbH "la probabilità che la comunicazione del futuro vada ricercata nel campo dell'Ethernet industriale è molto alta".

Ed è per questo motivo che da oltre cinque anni igus, sviluppa cavi Ethernet per sollecitazioni tridimensionali elevatissime e per la trasmissione sicura di dati nelle applicazioni della robotica.

Allo scopo igus ha sviluppato i CFROBOT8.PLUS, una nuova serie di cavi che nel laboratorio di Colonia è stata sottoposta a numerosi test di torsione e ha ori superato i 15 milioni di cicli senza subire guasti.

Nel laboratorio aziendale di 2.750 metri quadrati, i cavi CFROBOT8.PLUS sono stati sottoposti ad oltre 15 milioni di cicli in torsione, nelle catene portacavi triflex igus per movimenti tridimensionali.

Risultato: le caratteristiche elettriche per la comunicazione Ethernet non sono state alterate e funzionano in modo impeccabile. Continuano i test per poter disporre di stime e dati relativi alla massima durata d'esercizio.

Ma ci vorrà ancora del tempo prima di poter disporre dei risultati finali di queste prove. Perché da oltre 30 anni igus continua a sviluppare e testare i cavi per posa mobile appositamente studiati per l'utilizzo in catene portacavi.

Forte di oltre 2 miliardi di cicli di prova e più di 1,4 milioni di test elettrici all'anno, igus offre e una garanzia di 36 mesi sull'intera gamma dei suoi cavi chainflex, incluso il nuovo CFROBOT8.PLUS.