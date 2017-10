Capi personalizzati in negozio: la soluzione Stiltocco

Cedi Soft, un'azienda informatica della provincia di Latina che sviluppa software e applicazioni web, ha progettato un software che permette al cliente di personalizzare i capi di abbigliamento (dalle t-shirt ai costumi da bagno) o un oggetto di tendenza (dalla cover per smartphone alle infradito) direttamente nel punto vendita.

La soluzione, chiamata Stiltocco, sarà visibile a Viscom 2017 (Fieramilano Rho, 12-14 ottobre 2017, Padiglione 8 Stand A29), dove Cedi Soft sarà presente con Gi-An, rivenditore selezionato Epson, specializzato in prodotti per la sublimazione.

Come funziona la soluzione

Stiltocco è una soluzione che, tramite un monitor touch posizionato in negozio, permette ai clienti di scegliere i capi e la grafica da stampare semplicemente inserendo immagini e pattern precaricati nel sistema e digitando un eventuale testo.

Su richiesta, è possibile inserire anche immagini esterne che possono essere posizionate a piacimento; tutto può essere ruotato, ridimensionato e cambiato di colore. La stessa grafica, una volta terminata, può essere salvata per essere utilizzata su altri oggetti.

Una modalità semplice e intuitiva che richiama i movimenti delle dita ormai entrati nell'uso quotidiano grazie alla diffusione di smartphone e tablet.

Per la stampa delle immagini, per la gestione del magazzino e per le stampanti dei punti vendita, Cedi Soft si serve della tecnologia Epson, grazie alla quale ha strumenti affidabili, semplici, veloci e facili da usare.

La stampa su oggetti è affidata alle stampanti digitali a sublimazione della famiglia SureColor SC-F (SC-F6200, SC-F7200 e SC-F9200), che utilizzano il metodo di trasferimento termico su tessuto e sono interamente progettate e prodotte da Epson, ciò garantisce qualità, prestazioni e affidabilità ottimizzate per il massimo della produttività, oltre a bassi costi di gestione.

La testina di stampa Epson PrecisionCore offre risultati di lunga durata, ripetibili e precisi. Inoltre, produce immagini ben definite con colori brillanti, neri intensi, contorni dettagliati e gradazioni uniformi con eccellente resistenza a luce, lavaggi, abrasioni e traspirazione.