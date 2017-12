Un Business center per le piccole aziende: lo fa Office 365

Quando si parla di democratizzazione, almeno nel mondo IT, si intende rendere il software che una volta era accessibile solo a pochi a disposizione di tutti: e questo vuole fare Office 365. Un processo realizzato grazie ai vantaggi offerti dal Software-as-a-service (SaaS) e alla potenza del cloud computing.

Per una piccola impresa, la democratizzazione significa ottenere una maggiore acessibilità alle applicazioni. Molte delle nuove applicazioni presenti in Microsoft Office 365 sono state progettate proprio per questo.

L'ultima novità proposta agli abbonati recentemente, è il Business Center, dove le piccole imprese possono gestire più facilmente i clienti, accedere ai social media e fatturare i servizi resi e prodotti venduti.

Far conoscere il prodotto

Uno dei compiti più difficili per una piccola impresa, soprattutto se appena avviata, è portare il prodotto o servizio di fronte ai potenziali clienti. Siti web, social media e motori di ricerca possono aiutare, ma può essere difficile gestire il tuo messaggio su tutte le piattaforme. Microsoft Listings, ora disponibile come parte di Office 365 Business Center, può semplificare il processo. Gli annunci consentono di creare un'identità di marca e un messaggio coerente e poi disperderlo in Facebook e gli altri social. Stabilendo una presenza online in questo modo, le piccole imprese possono proiettare un marchio coerente su tutte le piattaforme.

Un altro compito che le piccole imprese trovano particolarmente fastidioso è l'email marketing. Prima della democratizzazione delle applicazioni richieste, l'invio di newsletter professionali coinvolgenti spesso comportava costosi specialisti e servizi. Ma con Microsoft Connections, i proprietari di piccole imprese possono coinvolgere i clienti del Business Center Office 365. Tutto ciò di cui hanno bisogno sono le informazioni di contatto del cliente.

La creazione, l'invio e il monitoraggio delle fatture è una di quelle funzioni amministrative che i proprietari di piccole imprese talvolta pensano solo dopo aver effettuato una vendita o un servizio. L'applicazione Fatturazione disponibile nell' Office 365 Business Center elimina la necessità di cercare una soluzione.

Microsoft Invoicing consente agli utenti di generare fatture, accettare pagamenti online con PayPal e altri servizi, tenere traccia dei pagamenti in sospeso e parziali e impostare i calcoli delle imposte sulle vendite. Le piccole imprese possono anche rivedere le fatture precedenti per ogni cliente e per ogni servizio o prodotto, creando essenzialmente un database ricercabile senza creare formalmente una banca dati.

Inoltre l'Office 365 Business Center consente l' accesso alle app che controllano il chilometraggio del veicolo (MileIQ), organizza incontri con i clienti (Bookings) e gestisce le informazioni di contatto dei clienti (Customer Manager). Tutte queste applicazioni sono disponibili per gli abbonati a Office 365 Business Premium o superiore e sono accessibili dal nuovo Dashboard Business Center presente nell' elenco online delle applicazioni Office 365.

Office 365 Business Center è solo l'ultimo esempio della continua strategia di Microsoft per diventare l'unico software di produttività di cui ogni azienda avrà bisogno. Utilizzando la potenza di SaaS e il cloud, Microsoft offre alle piccole imprese il software sofisticato di cui hanno bisogno per competere con i concorrenti più grandi e ricchi. Questo è il senso della "democratizzazione delle imprese".