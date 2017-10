Usare blockchain per retail, credito e risorse umane

L'ultima parte del nostro servizio sulle potenzialità della blockchain (il primo articolo ha riguardato le potenzialità di business generali; il secondo articolo gli effetti nei settori immobiliare e pubblico) mette l'accento su settori come retail, risorse umane e stampa 3D. Con le startup che si stanno dando parecchio da fare a cominciare dal settore retail.

Retail

Attualmente, il senso di fiducia dei consumatori nel sistema retail è legato alla loro fiducia nel mercato in cui vengono effettuati gli acquisti. (Ad esempio, la fiducia è un elemento chiave del successo di Amazon con i clienti.) La blockchain potrebbe decentralizzare quella fiducia, collegandola più ai venditori sui vari mercati e alle piattaforme rispetto ai siti.

Startup come OpenBazaar stanno sviluppando soluzioni di blockchain per collegare acquirenti e venditori, senza intermediari e costi relativi. OpenBazaar opera come una rete open-source, peer-to-peer che offre ai commercianti un contatto diretto con i clienti che acquistano utilizzando una qualsiasi di cinquanta criptocurrencies mentre i venditori vengono pagati in Bitcoin, con tutti i dati associati distribuiti in un global network invece che memorizzati in un database centrale.

Volontà personali ed eredità

Le controversie legate alla volontà spesso comportano sfide alla "genuinità" di una volontà - ovvero se l'interpretazione giuridica sia allineata alle intenzioni del defunto.

Mentre l'applicazione del blockchain non eliminerebbe completamente queste sfide, sarebbe più facile identificare le informazioni fattuali, fornire dati di transazione verificabili e ignorare le rivendicazioni prive di merito.

Attraverso la sua iniziativa Apparatus, Blockchain Technologies Corp. sta sviluppando un sistema di auto-esecuzione con un blockchain che verificherà automaticamente il "Death Master File" del governo, gestito dall'Ufficio per la previdenza sociale degli Stati Uniti, per verificare che una persona sia effettivamente deceduta. Quindi, le regole programmate impostate in precedenza dalla persona distribuiranno automaticamente le risorse ai beneficiari, eliminando la necessità di esecutori e battaglie giudiziarie per quanto riguarda l'integrità della volontà.

Charity

Per coloro che fanno donazioni di beneficenza, blockchain offre la capacità di individuare con precisione le donazioni, quando sono arrivate ​​e in che mani sono finite. Da lì può fornire la responsabilità e la trasparenza per affrontare le lamentele perenni sulle donazioni inclusa l'inefficienza organizzativa che può impedire che i soldi non raggiungano i naturali destinatari.

Le organizzazioni basate su Bitcoin come il BitGive Foundation utilizzano il libretto distribuito sicuro e trasparente del blockchain per dare ai donatori una maggiore visibilità nella ricezione e nell'utilizzo del fondo. L'azienda ha lanciato una versione beta di GiveTrack, una piattaforma di donazione multidimensionale basato su blockchain che fornisce la capacità di trasferire, tracciare e fornire un record permanente delle transazioni finanziarie benefiche in tutto il mondo.

Indagini



Nelle indagini di polizia l’utilizzo di blockchain potrebbe fornire un ulteriore livello di sicurezza al processo di gestione delle prove. Inoltre, la tecnologia può essere utilizzata per contrassegnare determinati tipi di modelli di transazione, avvisando la polizia quando un individuo si impegna in attività finanziarie sospette.

Le startup stanno innovando per portare questi benefici all'applicazione della legge. Chronicled sta sviluppando contenitori sigillabili e antimanomissione con chip di comunicazione che registrano i contenuti del contenitore attraverso un sistema blockchain creando una soluzione ideale per la gestione delle prove nell'applicazione della legge.

Elliptica, nel frattempo, sta sviluppando un sistema per scansionare continuamente i registri di bitcoin, scoprire relazioni complesse all'interno delle transazioni e contrassegnare transazioni sospette.

Risorse umane

I controlli sul personale e la verifica sulle assunzioni portano via molto tempo. Se i precedenti lavori e le fedine penali fossero memorizzati in datatabase gestito con la blockchain i professionisti Hr potrebbero semplificare il processo di verifica.

Chronobank è un progetto che vuole essere disrupting per l'industria del recruiting con particolare attenzione al miglioramento dell'assunzione a breve termine per i posti di lavoro on-demand (pulizia, magazzino, e-commerce e così via).

Governance

I vantaggi derivanti dall'utilizzo di blockchain possono arrivare fino alla definizione di smart contract, contratti tradotti in codice che si auto-eseguono e applicano in automatico le clausole. L'app Boardroom, ad esempio, fornisce un quadro di governance che consente alle aziende di gestire questi tipo di contratti. L’app può essere utilizzata anche per il voto degli azionisti tramite procura.

Aragon invece è convinta della grande forza delle organizzazioni decentralizzate. Per questo sta sviluppando strumenti tramite blockchain per per aiutare le aziende a gestire tutta la forza lavoro globale.

Credito

I finanziatori riducono al minimo i rischi del credito alle piccole imprese valutando la loro storia grazie a società come Dun & Bradstreet. Lumeno.us vuole incidere in questo settore utilizzando la tecnologia blockchain per rendere più accurati, trasparenti e condivisi i rapporti di credito aziendali. Lumeno normalizza i dati finanziari semistrutturati utilizzando un'applicazione proprietaria di codifica collaborativa e analisi avanzate. Da lì, fornisce agli imprenditori gli strumenti per condividere i propri dati per ottenere un prestito, trovare partner di fiducia o gestire un portafoglio o una rete.

Stampa 3D/Produzione

Come nel retail, la tecnologia può essere utilizzata per supportare la stampa 3D per eliminare le vulnerabilità in materia di sicurezza, proteggere la proprietà intellettuale da furti e semplificare la gestione dei progetti.

Genesis of Things sta lavorando per combinare le tecnologie di stampa 3D, blockchain e IoT e creare processi di produzione più avanzati. In tal modo spera di abbassare i costi delle personalizzazioni di stampa e automatizzare più aspetti della produzione e delle transazioni.

Crowdfunding. Questo tipo di industria offre la possibilità agli investitori individuali di finanziare direttamente i creatori.

Il film Braid è diventato il primo lungometraggio finanziato attraverso un crowdsale segnalato sulla Ethereum blockchain attraverso la sua campagna di 1.7 milioni di dollari su Weifund.

Le Initial coin offering in cui le aziende vendono cryptocurrency per finanziarsi allo stesso modo in cui una società vende azioni, sono un altro esempio di crowdfunding alimentato da blockchain. Startup come OpenLedger rendono possibile questo tipo di investimenti.