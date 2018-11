Presentato all'ultimo IFA di Berlino è in arrivo in Italia il nuovo smartphone BlackBerry Key2 Le. La versione Dual-SIM in colore champagne è subito disponibile al pre-order, su Amazon. La disponibilità è poi prevista a partire dal 16 novembre.

La versione in finitura Slate e Single-SIM sarà anch’essa disponibile dal 19 novembre. La versione in finitura Slate ma Dual-SIM viene data come “presto disponibile”.

Il nuovo BlackBerry Key2 Le si presenta come punto di equilibrio tra un BlackBerry classico ed elementi di design moderni. Tra questi ultimi, la scocca leggera in policarbonato e il dorso che offre una presa confortevole e sicura.

Il modello Key2 Le è equipaggiato con uno schermo 2.5D da 4,5” Full-HD, 1620 x 1080, 434 PPI, 3:2. Il display è basato su tecnologia IPS LCD. Lo smartphone sarà disponibile in tre colori differenti: Slate, Champagne e Atomic; non è stata resa nota la disponibilità di quest’ultima finitura.

La tastiera fisica offre tasti di circa il 10% più grandi rispetto al KEYone e include Speed Key. Quest’ultimo consente di programmare fino a 52 scorciatoie personalizzate per un accesso rapido ad azioni e app di uso comune.

Il sistema di processamento dei dati si basa su un chipset Qualcomm SDM 636 Kryo 260 Octa-core. Lo smartphone dispone di 4 GB RAM e 32 o 64 GB flash. La memoria è espandibile con memory card microSD fino a 256 GB.

Blackberry Key2 Le, per lavoro e vita privata

Per quanto concerne il comparto fotografico, il Blackberry Key2 Le dispone di una dual camera posteriore da 13MP+5MP. La fotocamera frontale è da 8MP e fixed focus. La batteria offre un’autonomia fino a 22 ore di utilizzo misto.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Sono precaricate le app Locker e Firefox Focus di Mozilla, per funzionalità relative alla privacy.

"Attualmente, gli smartphone si propongono come soluzioni universalmente adatte ad ogni esigenza. Una pretesa non più realistica quando il mercato globale si è così diversificato come al giorno d’oggi.” Ha spiegato Alain Lejeune, Senior Vice Presidente di TCL Communication e Presidente di BlackBerry Mobile. "Per questa ragione, abbiamo deciso di concentrarci sullo sviluppo di uno smartphone come BlackBerry Key2 Le: intendiamo differenziare la nostra offerta senza rinunciare alle funzionalità di comunicazione, alla connettività e alle applicazioni che i nostri clienti si aspettano da noi".

Maggiori informazioni sul Blackberry Key2 Le sono disponibili a questo indirizzo.