L’obiettivo è semplificare e rendere più proficua la collaborazione nelle riunioni aziendali. Per raggiungerlo, BenQ propone InstaShow WDC10C, una soluzione che abilita i dispositivi USB-C e Thunderbolt 3, inclusi MacBook e PC, a proiettare contenuti tramite il prodotto di presentazione wireless InstaShow.

In tal senso, InstaShow WDC10C si connette tramite interfaccia USB-C al dispositivo sorgente dotandolo in pratica della funzione di proiezione wireless. Il fatto di essere plug-and-play elimina problemi di installazione, rappresentando un innegabile vantaggio non solo per i partecipanti agli incontri ma anche per i responsabili IT.

"La nuova compatibilità USB-C di InstaShow WDC10C espande le funzionalità di presentazione wireless plug-and-play per tutti i dispositivi dotati di USB-C, inclusi i MacBook – ha dichiarato Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation –. L’interfaccia USB-C fa compiere un salto in avanti alla connettività digitale, dai trasferimenti di dati, alla distribuzione di audio e video, all’alimentazione e ricarica rapida”.

Video Full HD 1080p e audio stereo a 16 bit

InstaShow WDC10C consente di aggiungere video Full HD 1080p e streaming audio stereo a 16 bit a qualsiasi dispositivo di origine, supportando anche MacBook tramite modalità DisplayPort Alt o PC senza uscita HDMI. Inoltre, è completamente compatibile con i precedenti ricevitori InstaShow WDC10, pertanto i kit trasmettitore possono essere facilmente aggiunti alle configurazioni esistenti di InstaShow per ottenere la proiezione wireless.

Come anticipato, la soluzione non richiede installazione o configurazione di software, ma solo la connessione al laptop sorgente, sia per i video sia per l'alimentazione. Questo le permette di poter essere usata con qualsiasi sistema operativo o piattaforma hardware e garantisce la sicurezza dei dati con protezione WPA2-PSK con crittografia a 128 bit.

Oltre alle funzionalità BenQ ha pensato anche al design dotando la soluzione per la proiezione wireless di un’estetica minimalista, a spina e a pulsante singoli, in linea con lo stile contemporaneo tipico delle sale riunioni.

Il prezzo di listino di Instashow WDC10C è di 1.299 euro (Iva inclusa).