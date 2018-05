A partire dalla versione del software iOS 11.3, per gli utenti è possibile verificare lo stato della batteria dell'iPhone. Le soluzioni che mettono in relazione le prestazioni di iPhone allo stato di invecchiamento della batteria hanno suscitato molte polemiche. E non solo polemiche: anche class action da parte degli utenti.

Lo stesso Tim Cook aveva preannunciato che Apple avrebbe riportato sotto il controllo degli utenti questo tipo di comportamento. Ne avevamo parlato in questo articolo, quando Apple aveva aggiornato la documentazione di iPhone sull’argomento.

Naturalmente parliamo qui del monitoraggio dello stato di invecchiamento della batteria di iPhone. Il semplice livello di carica è sempre mostrato nella barra in alto di iOS, dall’apposita icona. Vediamo invece come accedere alle funzioni di verifica dello stato di salute della batteria dell'iPhone.

Lo stato di invecchiamento della batteria dell'iPhone

• Apri l’app Impostazioni di iPhone e tocca l’opzione Batteria.

• Nella scheda Batteria, tocca il comando Stato Batteria (beta). Questa funzione è indicata da Apple ancora come in fase beta.

• La schermata Stato Batteria (beta) offre due informazioni principali e la possibilità di consultare la documentazione. Il rapporto esistente tra le prestazioni e la batteria dell'iPhone è spiegato bene nel documento collegato al link Altre info.

• Il valore di Capacità massima indica lo stato attuale di salute della batteria di iPhone. A partire dal 100% di una batteria completamente nuova, questo valore si abbassa con l’invecchiamento. Un valore basso determina un’autonomia inferiore tra una ricarica e l’altra.

• È la voce Capacità massima prestazioni a indicare se lo stato della batteria sta avendo un impatto negativo sulle prestazioni. Se non ci sono problemi, il messaggio indica che “La tua batteria al momento offre prestazioni di picco standard”. In questo caso lo stato della batteria supporta prestazioni massime e non si attivano le funzioni di gestione delle prestazioni.

• In caso contrario, iOS potrebbe aver rilevato un arresto improvviso di iPhone causato dallo stato della batteria. Cioè la batteria potrebbe non essere più in grado di assicurare la potenza di picco necessaria al corretto funzionamento. Per impedire l’arresto improvviso di iPhone, iOS attiva il sistema automatico di gestione delle prestazioni. Questo limita automaticamente le prestazioni per privilegiare la stabilità. Abbiamo comunque la possibilità di disattivare la gestione automatica, con il pulsante Disabilita visualizzato in questa scheda, in tale circostanza.

• Se lo stato della batteria è particolarmente deteriorato, iOS suggerirà la sostituzione presso un Centro Assistenza Autorizzato Apple​.

Maggiori informazioni sono disponibili su questo documento di supporto Apple.

Se vuoi sapere come controllare lo stato della batteria dell'iPhone da Mac, questo articolo potrebbe interessarti.