Con ARKit la realtà aumentata è arrivata su iPhone e iPad

Augmented Reality for iOS, ossia la realtà aumentata per iOS, è un tema su cui Apple sta battendo molto e su cui gli sviluppatori stanno sperimentando soluzioni avvincenti e stimolanti.

L’azienda guidata da Tim Cook aveva individuato proprio nella realtà aumentata una delle tendenze più importanti del 2017.

E il peso di questa tecnologia nell’ecosistema Apple non farà che crescere, giudicando dai segnali che provengono da Oltreoceano.

Una delle novità di iOS 11.3, che è attualmente in beta e che dovrebbe uscire questa primavera, riguarderà ARKit. L’aggiornamento del sistema operativo di iPhone e iPad porterà, tra le altre cose, anche la nuova versione ARKit 1.5.

ARKit, lo ricordiamo, è il framework di iOS 11 che consente agli sviluppatori di implementare la realtà aumentata nelle app. Quella di Apple, con iOS 11, è una delle più ricche e avanzate piattaforme di realtà aumentata oggi disponibili.

La realtà aumentata di iOS 11

E sembra che a Cupertino desiderino far conoscere meglio e di più questa promettente piattaforma AR. Una pagina del sito Apple, accessibile anche dalla home page internazionale, quindi ben evidenziata, è dedicata proprio alla realtà aumentata. Naturalmente l’AR di iOS 11, quindi per iPhone e iPad. Tra l’altro, quelli più recenti di iPhone o iPad, con processore A9 o successivo. Oltre a diversi contenuti interessanti, la pagina, accattivante e dinamica, indica anche la lista dei device compatibili.

In questa sezione del sito, Apple propone alcuni esempi d’implementazione della tecnologia AR. Degli esempi su come l’esperienza immersiva della realtà aumentata possa trasformare il modo in cui lavoriamo. E non solo il lavoro: anche lo studio, la creatività e, perché no, i giochi. Vengono dunque segnalate app per la produttività, app di giochi, app legate al mondo education, app di informazioni. Ed è disponibile un link con una lista di app di realtà aumentata sull’App Store. Sono anche spiegate le tecnologie hardware e software che si celano dietro, e rendono possibile, l’AR di iOS 11. Tra queste naturalmente ARKit, che interessa relativamente gli utenti, ma le cui risorse sono molto preziose per gli sviluppatori.