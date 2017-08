Come sono gestite le applicazioni in Windows 10

Con Windows 10, i tecnici di Microsoft hanno voluto venire incontro a tutti quegli utenti che avevano espresso non poche perplessità relativamente alla gestione delle applicazioni moderne, quelle create per l'interfaccia a piastrelle del sistema operativo, in stile Windows Store.

Il sistema operativo Microsoft, infatti, consente adesso non soltanto di aprire e gestire le app Windows Store direttamente dall'interfaccia desktop (sono visualizzate anche come icone nella barra delle applicazioni) ma anche di visualizzarle come normali finestre.

Diversamente da quanto accade in Windows 8.1, infatti, le app moderne non sono visualizzabili solo a tutto schermo ma possono essere aperte in finestra, così come qualunque altro programma Windows.

Ciascuna finestra, inoltre, è liberamente ridimensionabile a proprio piacimento e le app più nuove possono funzionare, senza problemi, accanto a quelle vecchie.

Nella finestra di alcune app moderne, oltre quindi ai classici pulsanti per la riduzione a icona, per l'ingrandimento ed il ripristino delle dimensioni della schermata, Microsoft ha aggiunto un quarto pulsante che, in alcuni casi (non è disponibile per tutte le app), consente di visualizzare l'applicazione a schermo intero, senza quindi neppure la barra del titolo.

Il pulsante raffigurante tre linee orizzontali (detto anche hamburger), solitamente posizionato sulla sinistra nelle app moderne, consente di accedere al menu dell'applicazione, similmente a quanto accade sui dispositivi mobili.