La Worldwide Developers Conference di Apple si terrà dal 3 al 7 giugno a San Jose, in California. L’annuale conferenza degli sviluppatori, e più grande evento Apple dell’anno, avrà luogo presso il McEnery Convention Center. Le iscrizioni alla WWDC 2019 saranno aperte fino al 20 marzo.

Giunta alla sua 30a edizione, la WWDC riunirà gli sviluppatori più innovativi e creativi del mondo. La conferenza offrirà ai partecipanti un’anteprima sul futuro delle piattaforme iOS, macOS, watchOS e tvOS. Nonché l’opportunità di collaborare con gli ingegneri Apple che danno vita alle tecnologie e ai framework utilizzati dagli sviluppatori.

La WWDC 2019 mostrerà inoltre le ultime novità Apple dal palco del keynote. E celebrerà il lavoro della comunità degli sviluppatori, che creano quotidianamente esperienze innovative in tanti settori. Il programma di quest’anno prevede sessioni tecniche, laboratori pratici e relatori di spicco. Contenuti utili che offrono ai creatori di app gli strumenti e il know-how necessari per trasformare le idee in realtà.

Sviluppatori e studenti alla WWDC Apple

Per Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple, “La WWDC è il più grande evento Apple dell’anno. Riunisce migliaia degli sviluppatori più creativi e innovativi da ogni parte del mondo, offrendo loro l’opportunità di lavorare con i numerosi ingegneri Apple presenti, scoprire le ultime innovazioni delle nostre piattaforme e creare legami con l’intera comunità di programmatori. I nostri sviluppatori si impegnano con passione a creare la prossima generazione di fantastiche app. Non vediamo l’ora di incontrarli e lavorare insieme per dare forma al futuro”.



Fino alle 17:00 (PDT) del 20 marzo, sul sito web della WWDC gli sviluppatori possono fare richiesta dei biglietti. Questi verranno assegnati ai partecipanti attraverso una selezione casuale. Gli sviluppatori saranno informati sull’esito della loro richiesta entro le 17:00 (PDT) del 21 marzo. Lo streaming live della conferenza sarà disponibile tramite l’app WWDC per iPhone, iPad e Apple TV e sul sito web Apple Developer.

Gli studenti sono parte integrante della comunità di sviluppatori Apple. L’anno scorso alla WWDC hanno partecipato studenti da 41 diverse nazioni. Quest’anno saranno disponibili fino a 350 borse di studio WWDC. Studenti e membri delle organizzazioni STEM avranno l’opportunità di ricevere un biglietto gratuito per la WWDC. I dettagli per la candidatura sono disponibili su questa pagina del sito web della WWDC.

Maggiori informazioni sulla Worldwide Developers Conference sono disponibili sul sito web della WWDC 2019, a questo link.