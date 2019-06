Amazon ha svelato Alexa Conversations, un nuovo approccio basato sul deep learning per conversazioni naturali e cross-skill con l’assistente virtuale. Questo nuovo modello di dialogo non solo risulterà più naturale per l’utente, ma avvantaggerà anche gli sviluppatori: per questi, infatti, creare esperienze vocali su Alexa richiederà un impegno minore, meno linee di codice e meno dati di training rispetto a prima.

Questo nuovo modello aiuta gli sviluppatori a creare dialoghi naturali e flessibili all'interno di una singola skill: nelle prossime versioni, esso porterà skill multiple in una singola conversazione. Alexa Conversations è al momento disponibile come developer preview solo negli Stati Uniti.

Alexa Conversations combina un dialog manager potenziato dall’intelligenza artificiale con un engine avanzato di simulazione di dialogo che genera automaticamente dati di training sintetici. Lo sviluppatore fornisce le Api, dialoghi sample con i prompt che desidera che Alexa dica all’utente e le azioni che lo sviluppatore si aspetta che il cliente intraprenda. Alexa Conversations utilizzano quindi queste informazioni per generare flussi di dialogo e variazioni, apprendendo il gran numero di percorsi che i dialoghi potrebbero prendere.

Interazioni più naturali, con Alexa Conversations

Alexa Conversations aiuta dunque gli sviluppatori a creare in modo più rapido interazioni conversazionali non costrette entro i limiti di schemi rigorosi o di workflow sequenziali. In passato, gli sviluppatori dovevano creare script per ogni potenziale svolta, creare un modello di interazione, gestire le regole del dialogo, scrivere la business logic di back-end e analizzare i log per testare e iterare.

Con il nuovo modello, gli sviluppatori possono fornire esempi di dialogo e Alexa Conversations modella in modo predittivo il percorso del dialogo utilizzando una rete neurale profonda e ricorrente. In fase di esecuzione, questa rete neurale prende in considerazione l'intera cronologia del dialogo della sessione, e predice l'azione o il passaggio successivo ottimale nel contesto dell’interazione, migliorando al tempo stesso l'accuratezza e riducendo gli sforzi necessari per la progettazione e la stesura del codice.

Alexa Conversations è addestrato a interpretare il contesto del dialogo allo scopo di gestire workflow multipli da parte degli utenti, di rispondere a un input più naturale dell'utente (come informazioni o correzioni fuori sequenza), affrontare gli errori più comuni delle transazioni e raccomandare proattivamente funzionalità Api aggiuntive.

Maggiori informazioni e possibilità di richiedere l’accesso alla developer preview sono disponibili sul blog Alexa, a questo link.