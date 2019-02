Avevamo parlato lo scorso dicembre della nascita di un acceleratore per il business dell'agritech: Agrofood BIC. A febbraio partono le prime selezioni di startup innovative nei settori food&beverage e agro-industriale, da parte di Agrofood BIC.

Agrofood BIC (Business Innovation Center), lo ricordiamo, rappresenta un polo di innovazione aperta multi-azienda. Un polo che lavorerà su scala nazionale e internazionale per cogliere e valorizzare preziose opportunità di business.

Nasce dall’iniziativa di diverse aziende: Granarolo, Gellify, Camst, Conserve Italia, Cuniola Società Agricola ed Eurovo. L’obiettivo condiviso dai promotori è la creazione di un acceleratore di promettenti e innovative startup specializzate nei seguenti settori:

Healthy food e special needs

e special needs Tracciabilità dei prodotti food in chiave di food safety

in chiave di food safety Packaging sostenibile

Food Delivery (shelf life legata all’internazionalizzazione dei prodotti food)

(shelf life legata all’internazionalizzazione dei prodotti food) Precision Agriculture

Le attività di Agrofood BIC e i soggetti coinvolti

Agrofood BIC sosterrà le start-up promettenti nello sviluppo del loro progetto imprenditoriale. Perseguirà la sua mission combinando servizi di accelerazione con le competenze e gli strumenti specifici.

Tra i primi, c’è il sostegno nel risolvere le difficoltà organizzative, operative e strategiche tipiche delle imprese appena nate. I secondi sono necessari per far crescere un’idea di business nel mercato del food, superandone le barriere all’ingresso.

Agrofood BIC e i suoi soci metteranno a disposizione delle start-up stabilimenti, impianti pilota e assistenza in R&D. Nonché, non meno importante, l’accesso a un network di relazioni nella filiera del food. Relazioni che accresceranno in modo decisivo la possibilità di successo dei nuovi imprenditori.

Diversi sono i soggetti coinvolti, che collaboreranno con il nuovo Business Innovation Center. Università di Bologna, Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e Aster, la società della Regione Emilia-Romagna per la ricerca e l’innovazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Agrofood BIC, recentemente nominato, potrà valutare l’eventuale ingresso di nuovi soci. Purché essi siano operanti in settori non in diretta concorrenza con i soci fondatori.

Per l’innovazione nel settore del food

Agrofood BIC si avvarrà di un Comitato Tecnico Scientifico, i cui membri cono stati anch’essi da poco nominati. Il Comitato Tecnico Scientifico selezionerà le iniziative più innovative fra le candidature pervenute e le start-up presenti sul mercato. Prediligendo quelle connotate da fattibilità concreta e opportunità progettuali da sviluppare.

Nel successivo programma di accelerazione, le start-up verranno sottoposte a un training intensivo di alcune settimane. Questo periodo permetterà di passare da una iniziale selezione di dodici start-up alle cinque o sei caratterizzate da maggiore potenziale.

Ogni iniziativa ad alto potenziale sarà abbinata a un mentor selezionato tra i soci di Agrofood BIC. Nonché a un progetto di open innovation da portare avanti con il coordinamento del mentor e il supporto degli altri player del network e della filiera.

Nel loro percorso, le start-up potranno fruire dei servizi e delle strutture messe a disposizione da Agrofood BIC e dal network. Ad esempio: impianti pilota, laboratori, spazi di lavoro dedicati e attrezzature. E della disponibilità di esperti nelle principali aree organizzative aziendali: finanza, operations, marketing, R&D, strategia di business e altro.

I programmi di Agrofood BIC prevedono un finanziamento iniziale di 15.000 euro. Dopodiché, a seconda dello stadio di maturità delle start-up, uno o più ulteriori finanziamenti del valore di 20.000 euro. Questi potranno essere assegnati al raggiungimento di specifici risultati che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto.

Infine, le start-up ad alto potenziale saranno eleggibili per significativi investimenti successivi al periodo di accelerazione. Investimenti da parte dei soci o di altri partner investitori.

Maggiori informazioni, e possibilità di inoltrare candidature spontanee, sul sito di Agrofood BIC, a questo link.