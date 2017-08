Come aggiornare a Windows 10

È possibile aggiornare a Windows 10 i sistemi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 che risultino già attivati e corredati di una regolare licenza d'uso.

Per aggiornare a Windows 10 è possibile utilizzare Windows Update (i file per l'aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo vengono per la prima volta distribuiti attraverso questo strumento) oppure ricorrere al software gratuito Media Creation Tool.

L’importante, prima di procedere, è verificare che l’installazione di Windows 7 o di Windows 8.x risulti correttamente attivata. Se si tenta di aggiornare a Windows 10 una copia non attivata di Windows 7 o di Windows 8.x questa, a sua volta, non risulterà attivata.

Con il rilascio del pacchetto di aggiornamento Windows 10 Fall Update, anch’esso distribuito mediante Windows Update e la cui uscita è prevista per i primi di novembre, sarà possibile installare Windows 10 da zero utilizzando il Product Key di Windows 7 o di Windows 8.1.

Prima di procedere con l’aggiornamento a Windows 10, il nostro consiglio è quello di creare un’immagine completa del sistema ricorrendo ad esempio a un software gratuito come AOMEI Backupper.