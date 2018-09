Il 2018 si sta dimostrando un anno di acquisizioni importanti da parte di Adobe. A maggio, l’azienda aveva annunciato l’accordo definitivo per l’acquisizione di Magento, tra le piattaforme leader nell’e-commerce.

Ora arriva l’annuncio che è stato siglato un accordo definitivo per l'acquisizione di Marketo. Si tratta di un’operazione da 4,75 miliardi di dollari, soggetta ad aggiustamenti del prezzo di acquisto.

Con circa 5.000 clienti, Marketo riunisce funzionalità di pianificazione, engagement e misurazione in una piattaforma di marketing B2B integrata. L'aggiunta della piattaforma di engagement di Marketo all’Adobe Experience Cloud consentirà ad Adobe di offrire un insieme di soluzioni ancora più completo per la customer experience.

Adobe Experience Cloud ha consentito a numerose aziende B2C di tutto il mondo di raggiungere il livello che i consumatori si attendono. Poiché le aspettative dei consumatori continuano ad aumentare, reimmaginare la customer experience end-to-end è fondamentale per le aziende. Sia per quelle che vendono direttamente ai consumatori (B2C) che per le aziende che vendono ad altre aziende (B2B).

Secondo Adobe, ogni azienda deve diventare un Experience Business. Ciò ha spinto Adobe a puntare sulla piattaforma di marketing B2B Marketo.

Marketo entra a far parte di Adobe

Questa acquisizione consente a Adobe di ampliare la propria leadership nella customer experience. La combinazione di Marketo con le soluzioni cloud Adobe Advertising, Analytics, Commerce e Marketing, pone il marchio al centro del marketing.

Lo scopo del colosso californiano, con questa acquisizione, è di consentire alle aziende di ottenere una serie di importanti risultati. Acquisire più clienti attraverso attività di advertising mirate e account-based è solo uno di essi.

Ma anche migliorare e velocizzare la creazione ed esecuzione di una campagna mediante l'accesso a un repository intelligente di asset. Così come utilizzare un approccio basato sui dati per focalizzare le attività di vendite e marketing sui potenziali clienti. E offrire esperienze cross-channel che includano web, mobile, email, in-store e di persona, che siano personalizzate e coerenti.

I circa 5.000 clienti di Marketo rappresentano aziende di ogni dimensione in tutti i settori. Queste aziende si affidano alle applicazioni di marketing Marketo per aumentare l'engagement e la fedeltà dei clienti. Questo ecosistema è ora in procinto di unirsi a quello di Adobe per creare un’offerta ancora più ampia e articolata.