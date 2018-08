L’update di agosto di Adobe ha apportato aggiornamenti per l’intero ecosistema di Lightroom CC. Adobe ha infatti introdotto aggiornamenti sia per Lightroom Classic che per Lightroom CC per Mac e Windows. E sono in arrivo nuove versioni delle app mobile.

Gli update per le piattaforme desktop sono già disponibili, quelli per Android e iOS arriveranno invece entro poche settimane. I fotografi professionisti hanno quindi a disposizione un set di nuove funzioni sia sul desktop che in ambiente mobile.

Lightroom CC per Windows e macOS

La nuova opzione Store Album Locally consente di salvare in locale le copie originali delle foto dell’album. È particolarmente utile quando si viaggia in aree con connessioni Internet a larghezza di banda limitata o dalle prestazioni ridotte.

È ora possibile visualizzare di quali album fa parte la foto. Per farlo, basta fare clic sul pannello di informazioni e accedere al nuovo pannello dedicato agli Album.

Nuove funzioni mobile: Lightroom CC per iOS

La prossima release di Lightroom per iOS aggiunge una nuova serie di miglioramenti nell’organizzazione delle foto. Tra questi, due nuove cartelle smart: LR Camera Photos e Recently Added. C’è anche un nuovo tab per gli Shared Albums, in cui controllare tutti gli album condivisi su lightroom.adobe.com. Infine, sono presenti una nuova modalità di selezione multipla e altri miglioramenti.

Sempre nell’app per iOS di Lightroom, è stato aggiornato il menu che consente di filtrare le foto. Con la prossima release sarà possibile filtrarle per tipologia di media, fotocamera, posizione, parole chiave. E anche in base al criterio se la foto è stata o meno editata.

Sono state ottimizzate le dimensioni delle foto HDR e di quelle scattate con una esposizione lunga nella fotocamera di Lightroom. Le dimensioni di tali foto sono ridotte in maniera significativa senza alcuna perdita di qualità. L’ottimizzazione arriva a una riduzione fino a 2/3 rispetto a prima. Con il vantaggio di occupare meno spazio e richiedere meno tempo per il caricamento.

Nella prossima versione di Lightroom per iOS è stata aggiunta infine anche una nuova technology preview. Questa nuova anteprima tecnologica si chiama Depth Map Support e aggiunge una nuova modalità alla fotocamera di Lightroom.

Novità per Android

La prossima versione di Lightroom per Android introduce miglioramenti alla sezione Ottica. Aggiunge la possibilità di ridurre l'aberrazione cromatica. Consente inoltre di selezionare manualmente da uno dei più di 1.200 profili di lenti creati da Adobe.

Le foto HEIC (note anche come HEIF) sono anch’esse supportate. Sarà quindi possibile importare e lavorare con questo nuovo formato di foto sempre più popolare. C’è inoltre la possibilità di mettere in pausa e riprendere la sincronizzazione cloud. In tal modo viene offerta all’utente la flessibilità di decidere quando sincronizzare le foto e le modifiche con il cloud.

Anche nella versione Android c’è una nuova technology preview: Best Photos. Inizialmente disponibile su lightroom.adobe.com, questa anteprima tecnologica crea una sezione dell’album con le foto con il maggior potenziale visivo. Lo fa in maniera semplice e veloce, sfruttando l’intelligenza artificiale di Adobe Sensei, così come le modifiche apportate dall’utente. L’AI di Adobe Sensei potenzia numerosi servizi e app dell’offerta Adobe.

Nella versione Android c’è anche un nuovo tutorial sull'utilizzo della funzione filigrana.

Lightroom Classic CC

Per quanto riguarda Lightroom Classic CC, l’update di agosto apporta una serie di miglioramenti al modulo Libro. Tra questi, il supporto per i nuovi stili di libro di Blurb, tra cui Layflat, Magazine e Trade Books.

Sono state anche anche inserite funzionalità aggiuntive per rifinire il layout, mediante una griglia personalizzata nella pagina. È possibile aggiungere celle multiple, spostarle in avanti o indietro e trascinarle esattamente dove desideriamo. Il tutto, con l'aiuto delle nuove griglie e linee guida. È anche possibile salvare il layout personalizzato per riutilizzarlo in un altro album, successivamente.