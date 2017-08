Account Microsoft e account locale in Windows 10

Così come avviene in Windows 8.1, anche Windows 10 sprona l’utente a effettuare il login nel sistema e a utilizzare un account Microsoft.

Sia in Windows 8.1 sia in Windows 10 non è tuttavia indispensabile usare un account Microsoft per tutte le attività espletate sul sistema.

L’account Microsoft è necessario per scaricare e utilizzare le app da Windows Store ma non è affatto richiesto per le attività lavorative di tutti i giorni. L’unico strumento che prevede l’utilizzo di un account Microsoft è il servizio di storage cloud Microsoft OneDrive che, in Windows 10, risulta ancor più legato al sistema operativo.

Se si sceglie di usare un account Microsoft, per accedere a Windows 10 bisognerà digitare ogni volta la stessa password utilizzata a protezione dell’account stesso.

La buona prassi vuole che le password usate per la protezione degli account personali accessibili da web siano sufficientemente lunghe e complesse (composte da caratteri alfanumerici e simboli). Per accedere a Windows 10, quindi, potrebbe risultare piuttosto scomodo il dover digitare, ogni volta, la password collegata al proprio account utente Microsoft.

Consigliamo quindi, per esempio, di digitare Opzioni di accesso nella casella di ricerca di Windows 10 quindi definire un PIN numerico oppure una password grafica che permetta di effettuare il login rapido senza digitare la password associata all’account Microsoft.

Nel caso degli account Microsoft, le impostazioni del sistema operativo, le preferenze e i file OneDrive vengono caricati automaticamente sui server dell’azienda di Redmond. Questa procedura è senza dubbio vantaggiosa perché all’atto di un’eventuale reinstallazione di Windows 10, il sistema operativo apparirà così come lo si era lasciato in precedenza.

Gli account locali, invece, non offrono tali possibilità perché tutte le informazioni vengono sempre conservate in ambito locale, senza inviare alcunché sui server Microsoft.

Il comportamento degli account locali, quindi, è perfettamente sovrapponibile con quello tenuto dagli account utente fino all’epoca di Windows 7.

Di default, l’account utente Microsoft che Windows 10 invita a usare è un account amministratore. Suggeriamo caldamente di creare sulla macchina uno o più account, anche locali, dotati di privilegi meno ampi.

Come creare un account utente locale in Windows 10

Per creare un account locale in Windows 10, è necessario digitare Account nella casella di ricerca del sistema operativo quindi scegliere Gestisci il tuo account.

Cliccando sulla voce Famiglia e altri utenti si dovrà selezionare Aggiungi un altro utente a questo PC.

A questo punto si dovrà ignorare la richiesta dell’inserimento di un indirizzo email quindi fare clic sul collegamento Non ho le informazioni di accesso di questa persona.

Nella schermata seguente si dovrà invece cliccare su Aggiungi un utente senza account Microsoft.

Da ultimo, si dovrà semplicemente specificare il nome dell’account quindi indicare una password e un suggerimento per il recupero della parola chiave. L’account così creato sarà subito utilizzabile in fase di login in Windows 10.

Per default, inoltre, l’account locale che si creerà godrà dei diritti di un normale utente. Qualora si volessero assegnare i privilegi di amministratore, basterà cliccare sul pulsante Cambia tipo di account quindi scegliere Amministratore dal menu a tendina Tipo di account.