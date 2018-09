A Bologna e Milano i master in cybersecurity

Crif e il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna organizzano la prima edizione del Master di I livello in cybersecurity, from design to operations.

Il Master vede ha la collaborazione di altre aziende impegnate sul fronte cybersecurity: Accenture, Cryptonet Labs, CSE, Minded Security, Obsidum, Tesla Consulting, Unipol e Yoroi.

Il corso si svolgerà a Bologna e punterà a formare, in un contesto aziendale, esperti di sicurezza informatica delle infrastrutture hardware-software deputate alla gestione di sistemi critici e al trattamento delle informazioni.

Il Master fornisce le competenze di analisi delle criticità esistenti, nonché le competenze di design, progettazione, integrazione e deployment delle soluzioni di sicurezza, a livello sia applicativo sia di rete, in ogni fase operativa delle infrastrutture e dei processi.

Il corso è rivolto a laureati triennali e magistrali nel settore ICT, ma anche a professionisti con esperienza nella gestione delle infrastrutture ICT o di sviluppo software che vogliono aggiornare e ampliare le proprie competenze con elementi di cyber security.

La durata è di sei mesi, con un impegno settimanale a tempo pieno, così suddiviso: tre mesi di didattica frontale (mediamente 24 ore a settimana) per un totale di 288 ore distribuite tra lezione in aula e laboratori, seguiti da tre mesi di tirocinio in azienda.

La quota di partecipazione al Master è di 5.100 euro. Le aziende partner metteranno a disposizione 15 borse di studio per gli studenti più meritevoli, verranno offerti contributi a parziale copertura della quota di partecipazione a seconda della posizione ottenuta in graduatoria.

Per gli interessati il 23 ottobre si terrà a Bologna l’Open Day di presentazione del Master in Aula Magna, presso la Scuola di Ingegneria e Architettura, Viale del Risorgimento 2, dalle 14.30 alle 16.30.

Il Master è svolto interamente in lingua inglese e «mira a formare dal punto di vista teorico e pratico specialisti nell’ambito della sicurezza informatica, di cui vi è una domanda sul mercato del lavoro sempre più impellente. Per questo motivo, abbiamo trovato indispensabile tessere una collaborazione proficua con aziende che avessero al proprio interno una struttura dedicata di cybersecurity» dice il Prof. Marco Prandini del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

A complemento della didattica sono previste testimonianze dirette di esperti provenienti dall’ambito aziendale e della Pubblica Amministrazione, nonché un tirocinio di 500 ore presso una delle aziende partner.

Master in cybersecurity a Milano

Si chiudono invece il primo Ottobre le iscrizioni al Master di secondo in Cybersecurity del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano, coordinato dal Professor Danilo Bruschi.

Il Master si propone la formazione di figure professionali per l’organizzazione, la gestione e l’assunzione di responsabilità nei contesti della sicurezza informatica aziendale.

Al termine del master i partecipanti saranno in grado di gestire, nell’ambito di organizzazione di medie dimensioni, la cybersecurity, la privacy e la governance della sicurezza, diventando il soggetto di riferimento nella propria organizzazione e di supporto e comunicazione verso le terze parti.