Zyxel Networks sceglie Ken Tsai come nuovo presidente

Zyxel Networks ha annunciato la nomina di Ken Tsai a presidente dell’azienda, con effetto da febbraio 2025.

Dal suo scorporo da Zyxel Communications nel 2019, Zyxel Networks si è focalizzata sul mercato del networking per le piccole e medie imprese (PMI), consolidando una posizione di rilievo grazie alla piattaforma di gestione cloud Nebula e alle soluzioni avanzate di sicurezza di rete. Con la guida di Ken Tsai, l’azienda punta a rafforzare ulteriormente la propria crescita globale attraverso strategie innovative e una visione orientata al futuro.

Ken Tsai: un impegno costante per la crescita di Zyxel Networks

“Zyxel Networks si è sempre dedicata a fornire soluzioni di rete d’eccellenza per le PMI”, ha dichiarato Ken Tsai. “Grazie alla nostra piattaforma di gestione cloud Nebula e alle avanzate soluzioni di sicurezza, ci siamo distinti nei mercati internazionali, sostenuti da una forte capacità di ricerca e sviluppo interna e da un solido modello di business. Sulla base di questi successi, guardiamo con fiducia al futuro. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’impegno di guidare Zyxel Networks in un percorso di crescita e innovazione.“

Con 19 anni di esperienza all’interno del gruppo Zyxel, Ken Tsai ha ricoperto ruoli chiave in diverse aree strategiche, tra cui la Business Unit Gateway, il Management Center, la Corporate HR Service Division e il Business Supporting Center. La sua expertise nella gestione del marchio, nello sviluppo del mercato e nell’ottimizzazione dell’esperienza cliente – maturata sia presso la sede centrale globale che attraverso anni di esperienza nei mercati europei – lo rende un leader consolidato, capace di guidare team multidisciplinari e internazionali verso il raggiungimento degli obiettivi. Questa solida esperienza sarà la base per il futuro sviluppo di Zyxel Networks.

Supportare le PMI nell’affrontare le sfide

Le PMI di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse, tra cui crescenti pressioni normative, risorse limitate e difficoltà nel reperire talenti qualificati. A queste si aggiunge l’aumento delle minacce informatiche, che rende fondamentale l’adozione di soluzioni di rete sicure e affidabili.

Per rispondere a queste esigenze, Zyxel Networks ha sviluppato Nebula, una piattaforma di gestione cloud progettata per semplificare la gestione della rete. Integrando dispositivi wired, wireless e di sicurezza in un’unica piattaforma basata su cloud e intelligenza artificiale, Nebula ottimizza i processi operativi, riduce i rischi legati alla sicurezza informatica e allevia il carico di lavoro delle PMI.

L’esperienza di Tsai nella gestione di team interfunzionali e il forte spirito di collaborazione che lo contraddistingue rafforzeranno l’integrazione interna di Zyxel Networks, migliorandone la capacità di cogliere le opportunità di un mercato in rapida evoluzione. Grazie a questa visione, l’azienda continuerà a sviluppare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei clienti, supportando le PMI nella loro crescita e nella trasformazione digitale.