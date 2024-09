Zyxel Networks lancia l’extender PoE per le PMI e gli MSP

Zyxel Networks ha lanciato un nuovo extender Power-over-Ethernet, progettato per aiutare le organizzazioni a superare le sfide dell’implementazione della rete su lunghe distanze e con limiti di alimentazione.

Adatto per l’uso in ambienti interni o esterni, il PoE12-3PD è un dispositivo gestito dal cloud che aumenta la flessibilità della rete per le piccole e medie imprese (PMI) e i fornitori di servizi gestiti (MSP), semplificando la fornitura di connettività di rete estesa per coprire aree esterne più ampie, su grandi superfici interne, in edifici storici o su lunghe distanze senza sufficienti prese di corrente.

“Il PoE12-3PD è la dimostrazione dell’impegno che mettiamo nel risolvere le sfide reali dei nostri clienti. Molte piccole imprese si preparano all’espansione, ma spesso il trasferimento in uffici più grandi può causare problemi di connettività“, ha dichiarato Kell Lin, Associate Vice President della Networking Strategic Business Unit di Zyxel Networks. “Per questo abbiamo sviluppato una soluzione plug-and-play che consente alle PMI e agli MSP di implementare reti in ambienti complessi con facilità e sicurezza“.

Sebbene gli switch PoE possano semplificare le infrastrutture di cablaggio, le prestazioni della rete sono spesso limitate quando la distanza supera i 100 metri, poiché l’alimentazione tramite cavo Ethernet (PoE) non è più supportata oltre tale lunghezza. Il nuovo PoE12-3PD di Zyxel Networks offre una soluzione efficiente ed economica che estende ulteriormente la copertura di rete, fornendo una connettività continua sia in scenari interni che esterni.

Estendere le reti con facilità

PoE12-3PD è una semplice soluzione plug-and-play che trasmette dati e alimentazione ai margini della rete. In grado di erogare un budget di potenza totale fino a 45 W attraverso tre porte downlink PoE+, consente di collegare più client PoE, come telecamere IP, sistemi di controllo degli accessi, dispositivi IoT, dispositivi e sensori per smart home, tipicamente installati all’esterno o negli angoli più difficili da raggiungere di un edificio.

Una volta installato, gli utenti possono monitorare lo stato della rete tramite la piattaforma cloud Nebula di Zyxel Networks, che offre una panoramica completa della rete attraverso una dashboard unificata, accessibile via web e tramite un’app mobile. Questo rende la risoluzione dei problemi semplice ed efficace per amministratori di rete e MSP.

Progettata per garantire operatività senza interruzioni, la funzione PoE continua del PoE12-3PD riduce al minimo i tempi di inattività durante la manutenzione, assicurando un’alimentazione costante anche durante i cicli di riavvio e gli aggiornamenti del firmware.

Design robusto

Il design robusto rende il PoE12-3PD ideale per gli ambienti esterni e industriali. È in grado di resistere a temperature fino a -20°C e rimane operativo fino ai 50°C. Può essere utilizzato sia su supporti a parete che su pali e dispone di un involucro IP55, di una protezione contro le sovratensioni da 6KV e di un cavo di messa a terra. Nell’ambito dell’impegno di Zyxel Networks a ridurre gli sprechi e l’impronta di carbonio, il PoE12-3PD viene consegnato in un imballaggio privo di plastica.

Per ulteriori informazioni sul PoE12-3PD e su come può supportare le PMI e gli MSP, è possibile visitare il sito di Zyxel Networks.