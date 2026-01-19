Zyxel Networks aggiorna Nebula: nuove funzioni per la gestione multi-tenant degli MSP

Zyxel Networks ha rilasciato un aggiornamento della piattaforma di gestione cloud Nebula che introduce nuove funzionalità per semplificare la gestione multi-tenant da parte dei Managed Service Provider. L’obiettivo dell’update è ridurre la complessità operativa nella configurazione e nel controllo di ambienti distribuiti, migliorando visibilità, tracciabilità e governance delle infrastrutture di rete gestite.

Replica delle configurazioni e riduzione dei tempi di attivazione

Uno degli elementi centrali dell’aggiornamento riguarda la possibilità di replicare le configurazioni di sito. Gli MSP possono ora clonare rapidamente le impostazioni di una sede esistente o di un modello di riferimento su nuove location, riducendo i tempi di onboarding da diverse ore a pochi minuti. Questo approccio consente di standardizzare le implementazioni e di ridurre gli interventi manuali durante le fasi di avvio.

Dashboard centralizzata per ambienti multi-tenant

La piattaforma Nebula introduce una dashboard estesa che consente di visualizzare in un’unica interfaccia lo stato di organizzazioni clienti, siti e dispositivi. La vista centralizzata permette agli MSP di avere una supervisione completa su più tenant, facilitando il monitoraggio operativo e l’individuazione tempestiva di eventuali criticità.

Sicurezza e controllo degli accessi

L’aggiornamento include nuove funzionalità di sicurezza progettate per limitare il rischio di accessi non autorizzati alle impostazioni di rete. Il controllo degli accessi basato sui ruoli consente di assegnare privilegi in base alle mansioni tramite la funzione Admins & Teams, mentre i log delle modifiche a livello di organizzazione permettono di tracciare in modo dettagliato chi ha effettuato cambiamenti e quando, a supporto di audit, conformità e attività di troubleshooting.

Efficienza operativa e coerenza tra sedi

Secondo Kevin Drinkall, Senior Director, Marketing and GTM Strategy EMEA di Zyxel Networks, “migliaia di partner MSP nell’area EMEA utilizzano Nebula come elemento centrale della propria offerta di servizi gestiti. Con la crescita delle attività, una delle principali difficoltà è riuscire a operare in modo più efficiente senza aumentare le risorse impiegate. Le nuove funzionalità di Nebula permettono di migliorare l’efficienza operativa e supportare un numero maggiore di progetti. Inoltre, rendono la piattaforma più adatta alla gestione di clienti che richiedono coerenza tra più sedi, sia per motivi di conformità sia per la riduzione del rischio”.

Focus sul mercato delle piccole e medie imprese

Le nuove funzionalità si riflettono anche sulla gestione dei clienti di piccole e medie dimensioni. Drinkall osserva che “il mercato SMB è attualmente il segmento in più rapida crescita nei servizi gestiti. Le funzionalità di replica cross-site, la gestione dei team e la vista centralizzata della dashboard consentono una gestione più strutturata di questa tipologia di clienti”.

Le principali novità della release Nebula 19.30

La release Nebula 19.30 introduce template di configurazione per sincronizzare le impostazioni su più siti della stessa organizzazione, con l’applicazione automatica delle modifiche future. Sono state ampliate anche le funzionalità di backup e ripristino, che includono la copia massiva di più siti, la pianificazione automatica e il rollback rapido delle configurazioni. La piattaforma offre inoltre una vista consolidata degli inventari di dispositivi e licenze su tutti i clienti gestiti.

Gestione di un ecosistema esteso di dispositivi di rete

Attraverso Nebula è possibile configurare e gestire oltre 100 prodotti Zyxel Networks, inclusi access point WiFi 7 e gateway di sicurezza. Tra questi rientra anche la versione aggiornata dell’USG LITE 60AX Security Router, ora dotato di funzionalità Dual-WAN per la continuità di servizio e di una suite di sicurezza integrata.