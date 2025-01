Zyxel annuncia il lancio di un nuovo Partner Program

Zyxel Networks si prepara a lanciare un nuovo partner program, progettato per supportarli nella crescita e nel posizionamento come specialisti del cloud networking.

“Questo programma segna un passaggio cruciale nella nostra strategia di canale e sottolinea l’impegno di Zyxel Networks nel promuovere il cloud networking”, ha dichiarato Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Networks Italia & Iberia. “Vogliamo premiare i partner che scelgono la piattaforma Nebula Cloud per gestire le proprie infrastrutture networking, wireless e security, garantendo loro strumenti avanzati e supporto personalizzato per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Il nuovo programma di canale offre la flessibilità e il supporto necessari affinché i partner possano rispondere alle esigenze dei loro clienti. Fornisce loro strumenti basati sull’intelligenza artificiale e altre risorse che possono essere utilizzate per aiutare i clienti a gestire e operare reti in modo più innovativo. Rispecchia il modo in cui partner e clienti vogliono lavorare oggi, riconosce il loro impegno e la loro fedeltà verso Zyxel Networks e dimostra la piena fiducia che abbiamo nella nostra strategia di cloud networking”.

Molti partner utilizzano già Nebula come base per i propri servizi gestiti, e il nuovo programma è pensato per supportarli e incentivarli in questa transizione. “Premiamo i partner che scelgono di crescere con noi soprattutto in un’ottica MSP: più dispositivi gestiti tramite Nebula, maggiori i vantaggi,” spiega Rosano. “Questo approccio permette ai partner di ampliare la propria base clienti, aumentando non solo le vendite di prodotti come access point WiFi, firewall e switch, ma anche i ricavi dai servizi gestiti, ottenendo margini competitivi su ogni soluzione Zyxel Networks venduta.”

I partner attuali di Zyxel Networks in Europa saranno automaticamente migrati al nuovo programma entro gennaio 2025, con 12 mesi di tempo per allinearsi ai nuovi criteri, avendo così tutto il tempo necessario per lavorare con i loro team locali e garantirsi vantaggi a lungo termine.

Rimangono attive le certificazioni verticali per MSP, Education e Hospitality, così come il programma Elite Tech Member, che qualifica i tecnici dei migliori partner Zyxel per offrire un supporto tecnico d’eccellenza.

Progettati per la gestione in cloud, i dispositivi Nebula combinano funzionalità, prestazioni e affidabilità di livello enterprise con costi accessibili per le PMI. Inoltre, possono essere installati e configurati da remoto. Zyxel Networks mette a disposizione degli MSP una licenza multi-tenant per Nebula, che permette di gestire da remoto più sedi e un numero illimitato di dispositivi. Queste funzionalità saranno incluse nel nuovo programma, offrendo ai partner la flessibilità di gestire i clienti sia dal proprio centro operativo che da qualsiasi altra posizione.

I partner che raggiungono i livelli più alti del nuovo programma, Prime ed Elite, potranno accedere a una nuova opzione di licenza Nebula in modalità Pay-As-You-Go (PAYG). Questa soluzione consente di adattare il numero di dispositivi attivi, pagando solo per quelli effettivamente utilizzati nel mese.

L’opzione PAYG, sviluppata in risposta al feedback dei partner, è ideale per chi gestisce una base di clienti in rapida espansione o per chi deve soddisfare esigenze specifiche legate a eventi, progetti o altre attività di rilievo. Testata con successo nel 2024 da diversi partner, questa funzionalità rappresenta un’aggiunta strategica al programma.