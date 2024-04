Zycus sviluppa in collaborazione con Microsoft una piattaforma source-to-pay (S2P) basata sull’IA generativa

PRINCETON, New Jersey–(BUSINESS WIRE)–Zycus, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni basate sulla tecnologia dell’approvvigionamento cognitivo, ha raggiunto un’altra pietra miliare annunciando l’integrazione con Microsoft Azure OpenAI Service, una fase dell’impegno continuo nella creazione della prima piattaforma S2P basata sull’IA generativa al mondo. Risulterà così possibile sfruttare la potenza dell’IA avanzata per trasformare i processi dal sourcing al pagamento in tutte le loro fasi per offrire efficienza, compliance e facilità d’uso senza precedenti nell’approvvigionamento.









Zycus ha già incorporato varie funzionalità dell’IA generativa nell’attuale suite S2P offrendo Merlin Assist, disponibile sia tramite un’app presente su Microsoft Teams sia tramite l’app sul sito web Zycus.

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di collaborare con Microsoft. Molti dei nostri clienti, aziende internazionali in tutto il mondo, hanno implementato Merlin Assist nell’ambito del nostro programma di accesso anticipato e hanno offerto un feedback molto incoraggiante sulla facilità d’uso, compliance e produttività. Siamo certo che il sourcing e l’approvvigionamento saranno trasformati in modo fondamentale nei prossimi mesi”, racconta Aatish Dedhia, Fondatore e Ceo Zycus.

Samik Roy, Direttore esecutivo piccole e medie imprese presso Microsoft India spiega: “L’IA trasformerà il modo in cui le singole persone, i team e le aziende operano. Zycus ha integrato Azure OpenAI per usare l’IA nella sua piattaforma S2P. L’impatto quantitativo è molto incoraggiante. Da esperienze personalizzate a flussi di lavoro ottimizzati, l’IA inizierà a diventare la pietra angolare del successo dei clienti Zycus”.

Alcuni dei casi d’uso principali dell’IA generativa che mostrano come questa tecnologia stia migliorando il processo S2P completo:

1. Innovazioni che si traducono in efficienza superiore e risparmi di tempo

Mettendo a frutto la potenza di Azure OpenAI Service, Zycus può migliorare il ciclo di vita completo dell’approvvigionamento, iniziando da veloci raccomandazioni su fornitori alternativi alla semplificazione della gestione del contratto ottenuta elaborando contratti redatti in modo astratto. Inoltre Zycus ha creato una funzionalità RFP (Request For Proposal) di assegnazione automatica di un punteggio alle richieste di proposta per accelerarne la valutazione. Queste innovazioni riducono le attività manuali risparmiando tempo prezioso e riducendo al minimo gli errori.

2. Miglioramento della valutazione del rischio e dell’aggregazione delle fonti

Gli utenti Zycus hanno a disposizione potenti funzionalità di aggregazione e monitoraggio delle fonti, combinate con affidabili funzioni di valutazione del rischio. Gli algoritmi avanzati Azure OpenAI Service processano migliaia di articoli quotidianamente offrendo una produttività quadrupla a tale riguardo. iRisk genera questionari correlati alla compliance, facilitando il processo di valutazione mentre offre suggerimenti strategici per mitigare i rischi identificati. Questo approccio snellisce i processi relativi alla compliance e fornisce strategie utili a fini decisionali per una migliore gestione predittiva del rischio.

3. Approvvigionamento democratizzato tramite Microsoft Teams

Zycus ha integrato la sua piattaforma con Microsoft Teams per migliorarne l’adozione e far sì che l’approvvigionamento sia accessibile a chiunque. Dall’adesione alla policy all’estrazione di specifici elementi del contratto, a riepiloghi completi delle risposte dei fornitori e alla generazione di questionari riguardanti la richiesta di preventivo (RFQ, Request For Quotation), tutte le funzionalità sono pensate per migliorare continuamente l’esperienza d’uso e ottenere un ROI massimo dalla piattaforma.

4. Modelli IA precisi per decisioni basate su dati concreti

L’integrazione assicura informazioni più accurate, basate su dati concreti riguardanti elementi alternativi, riepiloghi di richieste/ordini di acquisto (PR/PO) e andamenti dei prezzi, facilitando decisioni in merito all’approvvigionamento basate su scelte di acquisto più intelligenti, riducendo al minimo i rischi e ottimizzando i risultati.

“Combinando i punti di forza di Azure OpenAI con la piattaforma source-to-pay nativa Zycus, stiamo stabilendo un nuovo standard nel settore. I nostri clienti ora possono sperimentare efficienza, gestione del rischio e coinvolgimento dell’utente superiori, dando impulso alla trasformazione dell’approvvigionamento alla scala necessaria”, conclude Aatish Dedhia.

Informazioni su Zycus

Zycus è una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni source-to-pay (S2P) complete, pioniera del settore dell’approvvigionamento cognitivo grazie alla suite IA Merlin all’avanguardia. Con un forte focus sulla trasformazione del settore dell’approvvigionamento, Zycus sfrutta l’IA generativa per offrire funzionalità innovative che ottimizzano i processi di approvvigionamento, migliorano i processi decisionali e facilitano la gestione dei fornitori e il sourcing strategico.

Per vedere all’opera la piattaforma integrata frutto della collaborazione tra Microsoft e Zycus unitevi a noi il 9 aprile dalle 13:00 alle 14:30 TE (CET-6 ore).

