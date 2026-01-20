Nasce Zucchetti Logistics: una nuova piattaforma digitale per logistica e trasporti

Il 2026 segna la nascita di Zucchetti Logistics, società del Gruppo Zucchetti nata dalla fusione di Replica Sistemi e Sima, imprese di riferimento da oltre quarant’anni nel campo della Logistica&Trasporti per quanto concerne le soluzioni gestionali specifiche per le imprese di questo settore, per un totale di 10.000 aziende in gestione.

Una scelta dettata dalla volontà di continuare a garantire ai clienti soluzioni e servizi digitali con le più innovative e aggiornate tecnologie e di porsi ancor più sul mercato come unico partner IT delle aziende grazie a un’offerta applicativa completa e integrata.

Zucchetti Logistics, infatti, con le notevoli competenze di dominio e la capacità di sviluppo software delle persone che ne fanno parte, continuerà ad ampliare e potenziare le soluzioni ‘verticali’ dedicate al settore, con il vantaggio di proporre una suite con un’architettura modulare che integra WMS (Warehouse Management System) per la gestione della logistica di magazzino, YMS (Yard Management System) per la gestione e il controllo dei mezzi e delle merci che entrano, sostano ed escono dai piazzali, TMS(Transportation Management System) per la pianificazione delle spedizioni e il controllo dei costi di trasporto, nonché soluzioni ERP, per gestire con più efficienza, produttività e semplicità tutte le fasi della Supply Chain, da un lato armonizzando i flussi informativi e dall’altro riducendo tempi, errori e costi.

Marco Marchetti, presidente di Zucchetti Logistics, ha dichiarato: «Negli ultimi anni Zucchetti ha portato avanti un determinato e consistente programma di acquisizioni per portare all’interno del gruppo delle vere e proprie eccellenze nel campo dei software applicativi per settori specifici. Così è stato anche per Replica Sistemi e Sima nel campo della Logistica&Trasporti. Con Zucchetti Logistics abbiamo compiuto un passo ulteriore: non si tratta solo di un ‘rebranding’, ma di una nuova value proposition in base alla quale il lavoro di system integration delle soluzioni viene fatto già internamente dai nostri team di sviluppo, pertanto i clienti possono disporre di una piattaforma omogenea e coerente sulla quale innestare le diverse componenti in modo personalizzato e nei tempi da loro stabiliti».

Francesco Gozzi, amministratore delegato di Zucchetti Logistics, ha aggiunto: «La nuova società rappresenta un momento importante nell’affermazione di Zucchetti nel mondo Logistica&Trasporti perché oltre alla qualità delle soluzioni applicative le imprese di questo settore cercano un partner tecnologico capace sia di garantire continuità nel tempo ai loro investimenti sia di portare innovazione ai loro processi, grazie alla profonda conoscenza delle peculiarità e delle esigenze di questo mercato. Questo è possibile solo se si punta costantemente sulla formazione delle persone, sulla ricerca&sviluppo per innestare nelle applicazioni i nuovi trend tecnologici come ad esempio l’intelligenza artificiale, nonché sull’ascolto delle esigenze dei clienti stessi, che devono sfruttare i vantaggi della tecnologia senza la necessità di diventarne esperti».

Mauro Pederzolli, amministratore delegato di Zucchetti Logistics, ha ribadito: «Il Gruppo Zucchetti ha un’offerta che non ha eguali sul mercato e l’obiettivo è proprio quello di presentarci al cliente come unico interlocutore in ambito IT per tutte le sue esigenze. Come Zucchetti Logistics rafforzeremo ulteriormente anche la collaborazione con società come AWM Suite e Cybertec per coprire tutta la Supply Chain, quindi anche la parte di pianificazione e gestione della produzione. Si tratta di una strategia che unisce alle soluzioni tecnologiche anche gli aspetti di analisi e consulenza, che sono altrettanto importanti per il successo di qualsiasi progetto di digital transformation».