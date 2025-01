Zucchetti entra nel marketing per la ristorazione con l’acquisizione di Pienissimo Pro

Pienissimo Pro, fra le società più attive nella digitalizzazione e nel marketing per la ristorazione, è stata acquisita dal Gruppo Zucchetti, uno dei player più rilevanti nel settore italiano del software.

Pienissimo Pro è leader nel settore con oltre 2.000 licenze attive sul territorio italiano.

Inventata da Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini (uno dei più noti ristoranti a livello nazionale), è partita nel 2016 come una semplice agenda digitale per le prenotazioni e oggi è lo strumento insostituibile per chi vuole fare marketing nella ristorazione e avere un locale sempre ‘Pienissimo’.

Giuliano Lanzetti, che rimarrà Amministratore Delegato e socio di Pienissimo Pro, dichiara: “Con l’ingresso di Zucchetti nel nostro capitale sociale ci apriamo al più grande gruppo italiano di software. Potremo contare sulla sua capillare rete di vendita con oltre 200 rivenditori sul territorio nazionale e finalmente saremo in grado di offrire uno strumento unico che integra la gestione del ristorante: dalla cassa alle comande, fino al marketing a risposta diretta.

Questa è un’opportunità unica per accelerare il completamento della nostra visione, offrendo un servizio sempre più completo e di qualità.”

Angelo Guaragni, Amministratore Delegato di Zucchetti Hospitality, aggiunge: “Siamo rimasti colpiti dalla rapidità di espansione di Pienissimo Pro, per questo motivo abbiamo deciso di investire in un’azienda sana e in forte crescita, con l’obiettivo di arricchire la nostra proposta tecnologica per il mondo della ristorazione con strumenti di CRM e marketing automation. Siamo certi che, insieme, potremo creare le soluzioni digitali più efficaci e innovative per chi desidera trasformare un semplice ristorante o bar in una vera e propria azienda.”

In parallelo, una seconda società, interamente di proprietà di Lanzetti, continuerà a occuparsi di formazione ed eventi a marchio Pienissimo, mantenendo il suo impegno nelle fiere e nei palacongressi con eventi di rilevanza come Food Marketing Festival, Camerieri Venditori, Pienissimo Live e una serie di percorsi formativi dedicati ai ristoratori che aspirano a rendere il proprio locale un’attività di successo.