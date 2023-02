Zucchetti amplia il Polo Notarile comprando Sau Studi e Automazione

Zucchetti Software Giuridico, società del Gruppo Zucchetti specializzata in soluzioni per il mondo dei professionisti, ha acquisito Sau Studi e Automazione, società di Salerno con oltre quarant’anni di esperienza nel campo delle applicazioni software per i notai, utilizzate da migliaia di utenti in tutta Italia.

Dopo Information Technology (Sinfon), Sapes e Digital Office N (Arianna), il Polo Notarile Zucchetti amplia, quindi, ulteriormente la copertura di questo specifico mercato con le soluzioni di Sau Studi e Automazione, sviluppate da anni in modalità cloud per favorire la gestione delle attività su piattaforme web e mobile.

“Vogliamo continuare a essere il punto di riferimento per la informatizzazione degli studi notarili – dichiara Vasco Ciresola, amministratore unico di Zucchetti Software Giuridico – e lasciare ai nostri clienti ampia libertà di scelta sulle soluzioni che abbiamo a portafoglio, proprio perché ognuno possa scegliere la configurazione di prodotto/servizio più adatta alle proprie esigenze.

Oltre all’elevato tasso di innovazione tecnologica delle nostre soluzioni, i notai possono contare sulla consulenza delle nostre persone, che uniscono alla competenza informatica anche la profonda conoscenza dei processi e delle attività degli studi, per accompagnare nel modo più efficace possibile i professionisti nella transizione digitale.

Abbiamo investito molto in questi anni, anche sul piano delle acquisizioni, per rendere l’offerta del Polo Notarile Zucchetti non solo la più ampia possibile, ma anche quella più facilmente coniugabile con le altre soluzioni sviluppate dal Gruppo Zucchetti. Con Sau Studi e Automazione abbiamo aggiunto un importante tassello a questo disegno strategico”.