Zte lancia Axon 20 5G: ecco la selfie camera nascosta sotto il display

Zte ha annunciato il lancio di Axon 20 5G, ed è una notizia non secondaria: si tratta infatti del primo smartphone la cui selfie camera è nascosta sotto il display.

Niente notch per Axon 20 5G, quindi. Zte potrà essere fiera del proprio annuncio, e con buona pace di chi vede nei produttori cinesi scarse capacità di innovazione.

La sfida non si presentava certo semplice, e non è un caso che nessun produttore finora si fosse cimentato in questa soluzione tecnica.

La fotocamera anteriore ha adottato materiali ad alta trasparenza che include nuove pellicole organiche e inorganiche, migliorando così l’ingresso di luce alla fotocamera anteriore senza per questo penalizzare il display vero e proprio.

Inoltre, sono stati utilizzati un chip indipendente a doppio controllo integrato e circuiti integrati speciali per consentire la sincronizzazione del colore tra la fotocamera anteriore e il display convenzionale. Inoltre, l’esclusiva progettazione del layout del circuito del conducente e componenti miniaturizzati ad alta precisione sono stati utilizzati per evitare interferenze e limitare l’impatto sulla fotocamera anteriore

Oltre a questa feature fortemente innovativa, ricordiamo che lo Zte Axon 20 5G integra un pannello Oled da 6,92 pollici, dotato di frequenza di refresh dello schermo di 90 Hz con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e quattro fotocamere posteriori: la principale da 65 Mpixel, una da 8 Mpixel e le restanti entrambe da 2 Mpixel. Il SoC scelto da Zte per questo smartphone è lo Snapdragon 765G con 6 o 8 GByte di Ram, oltre ad uno storage che varia da 64 fino a 256 Gbyte. La batteria è da 4220 mAh.

Sfortunatamente per gli utenti europei interessati, non ci sono previsioni per l’arrivo nel vecchio continente dello Zte Axon 20 5G, che è destinato al solo mercato cinese. Un’altra scelta che deve fare riflettere, e non poco, sulla forza commerciale del gigante asiatico.